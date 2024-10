Javier Milei volverá a hablarle al "círculo rojo" en Córdoba

Puede que durante el miércoles no haya un sólo medio de transporte público funcionando de manera normal en el país debido al paro del sector, pero eso no afectará la agenda del presidente Javier Milei, quien se subirá a un avión de la flora oficial para viajar a Córdoba para reencontrarse con el empresariado local.Milei será uno de los expositores en el evento por el 47o aniversario de la Fundación Mediterránea, desde donde informaron que hay más de 2.400 personas que se inscribieron para estar en el público (no se sabe si algunos de ellos resultarán tosedores). Se espera que Javier Milei le hable a su propia tribuna, ya que Córdoba fue una de las provincias donde más votos sacó en las elecciones generales de octubre de 2023.Como primera medida será recibido en el Aeropuerto de Córdoba por el gobernador Martín Llaryora, que lo acompañará al Centro de Convenciones donde se realizará el evento.La Fundación Mediterránea tuvo su apogeo en tiempos de Domingo Cavallo y en la actualidad sigue la formación de cuadros económicos de esa índole. Este año tiene como lema "Construyendo futuro, conversatorio sobre la realidad económica argentina". Se espera que la apertura de la cumbre sea a las 10.45 y luego pronunciará su discurso la presidenta de la Fundación, María Pía Astori, que hija de uno de los fundadores de la institución.A las 12 se espera que le toque el turno a Javier Milei, de quien se espera un discurso histriónico sobre las bondades del déficit fiscal cero, del dólar blue quito y de un riesgo país bajo. Es probable que también reitere, como cada vez que se encuentra ante el empresariado, que es clave que el sector privado invierta para lograr sus objetivos.El evento continuará luego con una exposición de Osvaldo Giordano, quien duró apenas dos meses en al frente de la ANSES tras ser designado y echado por el Presidente debido a que su esposa, la diputada Alejandra Torres, no votó a favor de la primera versión de la Ley de Bases. El cierre del evento será a las 15.00 y estará a cargo del politólogo Andrés Malamud.