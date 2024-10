Paro de colectivos: la UTA levantó la medida de fuerza tras acuerdo salarial con el Gobierno y las empresas del sector

Luego de casi tres horas de negociaciones, el Gobierno acordó con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y con los empresarios del sector un aumento salarial para los choferes y se levantó elque había sido convocado para este jueves 31 de octubre.Las autoridades de la Secretaría de Trabajo mantuvieron desde las 17 una reunión virtual con los representantes del gremio liderado por Roberto Fernández y también con las cámaras que agrupan a las empresas que operan el servicio, que fueron invitadas esta misma mañana. Del encuentro no participó el titular de la cartera, Julio Cordero, ya que está de viaje, pero en su lugar estuvo el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro, que suele quedar al frente de estas conversaciones.En el zoom que mantuvieron este miércoles los funcionarios de la Secretaría de Trabajo con los líderes del gremio y de las empresas del sector, no hubo representantes de la Secretaría de Transporte, que encabeza Franco Mogetta y que es la que firmará el acuerdo salarial.Por el sector privado hubo integrantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).Cerca de las 20:00, después de largas horas de negociaciones y propuestas cruzadas, el Gobierno presentó una última oferta que conformó a todas las partes y, de esa manera, la UTA se comprometió a dejar sin efecto la medida de fuerza que iba a comenzar a las cero horas de este jueves.(R)Los choferes de colectivos pedían un aumento del 24,7% retroactivo a los salarios de agosto. La remuneración básica se ubica en $1.060.000. Por su parte, las empresas exigían una actualización del boleto o de los fondos que reciben del Estado en concepto de subsidios para poder incrementar el sueldo a los colectiveros./R)Vale mencionar que el gremio que nuclea a los choferes de colectivos no adhirió al paro de transporte de este 30 de octubre, en el marco de una fuerte interna que mantiene su líder, Roberto Fernández, con el dirigente camionero, Pablo Moyano.