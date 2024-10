Tras la salida de Mondino, Francos habló de los "celos" de Milei y tildó de "huelguita" al paro de transporte

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció sobre la reciente renuncia de la canciller Diana Mondino, destacando la firme posición del presidente Javier Milei en asuntos internacionales. “El Presidente es muy celoso de su posición internacional y no admite ningún movimiento personal en contra”, enfatizó Francos, quien dejó claro que el mandatario considera esencial mantener una alineación clara con potencias como Estados Unidos e Israel.

"No creo que los inversores que están planificando venir a la Argentina, se vayan a retirar por una huelguita de cinco tipos que quieren generarle un problema al Gobierno", insistió, y consideró: “Fue una huelguita. La gente se levantó tres horas y media antes para ir a trabajar".

@fotoWqLa salida de Mondino se produjo luego de que la canciller manifestara su rechazo al embargo económico de Cuba durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Francos argumentó que la ministra no había consultado al presidente antes de expresar su opinión, lo que llevó a Milei a considerar su postura como inconsulta., afirmó, subrayando que la política exterior debe alinearse con su visión.recalcó.Además, Francos anunció que el nuevo canciller,, se quedaría en Estados Unidos hasta las elecciones locales del 5 de noviembre. En este sentido, se prevé una auditoría en el Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar a aquellos que, según el gobierno, promueven. “La política exterior argentina no es independientemente del Gobierno Nacional”, insistió, dejando en claro que cualquier desviación de la línea oficial no será tolerada.Por otro lado, en un tono despectivo, el jefe de Gabinete se refirió al paro de transporte que tuvo lugar el miércoles, tildándolo de. Francos consideró que la medida tenía un carácter político y señaló que los sindicatos temen el éxito del gobierno, pues