Adorni tras la salida de Mondino: Lo que dice el Presidente se hace, y si no estamos invitados a irnos

Tras la eyección de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, por votar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del embargo a Cuba, el vocero presidencial,lanzó que los miembros del Gobierno tienen “muy en claro” cuál es la posición de Javier Milei y que "se hace lo que dice el Presidente".“Estamos para impulsar la decisión del Presidente.”, remarcó Adorni, aunque que le agredeció a Mondino por los 11 meses de gestión y le dio la bienvenida a Gerardo Werthein, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.Además, recordó que Milei está alineado con Estados Unidos e Israel, los únicos dos países que votaron a favor del bloqueo al país caribeño.”, subrayó.Adorni también señaló que, que hasta el momento se desempeña como embajador en Estados Unidos. “El equipo de Cancillería venía trabajando en cada uno de los eventos junto con la propia gente de ceremonial y quienes colaboran con el Presidente.y organización. No va a haber cambio ni ningún tipo de problema con nada”.Durante la conferencia, el portavoz se refirió al paro de transporte que tuvo lugar este miércoles en todo el país. “, a los que pudieron trabajar desde sus casas y a los que quisieron pero no los dejaron”, lamentó y acusó: “El accionar de la casta sindical dejó varios gastos: le sacó 151 millones de dólares, 2.100.000 de dólares que se perdieron en aerolíneas y otro tanto en las terminales agroexportadoras de la Provincia de Buenos Aires, algo más de 250 millones de dólares en trenes y así sigue la cuenta. El país de la mafia sindical se termino y más temprano que tarde los extorsionadores serán un recuerdo en la historia”.En esta misma línea, habló sobre el mensaje que el Gobierno envío a los usuarios de la aplicación oficial Mi Argentina para cuestionar el paro y apuntar contra los sindicalistas:“Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte”, decía el mensaje.Al respecto, Adorni afirmó que se trata de uno de los canales de comunicación del Gobierno y justificó que “se usaron las dos cuestiones para informar a los ciudadanos sobre cómo hacer la denuncia. “Sólo se informó un dato de la realidad sobre quienes impulsaron el paro y eran responsables de perjudicar a un millón de argentinos. Usamos datos concretos y reales, pero son las mismas pantallas en las que antes ponían que el boleto con Milei iba a estar $700″, indicó y cerró: “Nosotros informamos; te puede gustar más o menos que nombremos a rancios de la vida política argentina, pero lejos estamos de haber generado con eso una mentira”.