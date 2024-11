Interna del PJ: La jueza Servini rechazó el pedido de Ricardo Quintela y solo queda la lista de Cristina Kirchner

La jueza María Servini rechazó este viernes la solicitud del gobernador riojano Ricardo Quintela de postergar las elecciones internas del Partido Justicialista y, de esta manera, dejó como única lista válida a la encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner, para las elecciones partidarias del 17 de noviembre.El fallo de la jueza con competencia electoral era esperado desde ambos sectores, mientras negociaban la posibilidad de un acuerdo para frenar confrontación interna. Con esta resolución, Servini ratificó la resolución de la Junta Electoral partidaria que bajó la lista de Quintela, Federales un grito de corazón, por falta de avales."Al respecto, corresponde advertir que la Junta Electoral realizó el control sobre la cantidad y validez de los mismos, señalando que más allá del total de 70.531 avales que refieren haber presentado los apoderados de la lista “Federales, un grito de corazón” –en 4.703 planillas-, lo concreto es que la Junta Electoral contabilizó un total de 60.755 avales -en 4.464 planillas-, y respecto de los mismos han sido observados, por un lado, un total de 6.809 (falta fotocopias de DNI, planillas fotocopiadas, o sin las firmas de los avalista) y por el otro un total de 5.195 con falencias de otro tipo tales como copia de Documentos de identidad que resultaba ser ilegibles o firmas en las planillas ostensiblemente disímiles con las que se exhiben en los propios ejemplares de Documento de Identidad", indica el fallo emitido por el Poder Judicial.Antes de conocerse el fallo, Cristina Kirchner decidió no quedarse de brazos cruzados y se juntó con dirigentes del massismo, y diputados nacionales y provinciales de Entre Ríos.En el Instituto Patria, una de las líderes de la oposición recibió en primer turno al diputado nacional Gustavo Bordet y el extitular de Aduanas Guillermo Michel. El exgobernador de Entre Ríos, y el hombre clave del massismo, también coterráneo, se reunieron para conocer la situación de la provincia, ante el ajuste sistemático que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei.En su encuentro con los dirigentes entrerrianos destacaron la necesidad de "unidad" en el peronismo para ganarle en las próximas elecciones legislativas al oficialismo. Y los legisladores hicieron saber su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner, para que encabece el PJ, durante los próximos años. "Se necesita una líder como ella para ser la presidenta del principal partido opositor", expresaron.Entre los aliados de la expresidenta se encuentran el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien ya había advertido que la candidatura de Quintela no reunía con las "condiciones necesarias para formar parte de las elecciones previstas para el 17 de noviembre". Del mismo lado se encuentran su compañera de fórmula Verónica Magario, Gabriel Katopodis y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; entre otros.A pesar de que al titular de La Rioja le costó conseguir nombres que quisieran enfrentarse a Cristina Kirchner, logró incorporar a sus filas a la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Fernando GalmariniCristina Kirchner, en un comunicado que publicó en redes sociales, fue tajante con los peronistas que buscan acuerdos con el Gobierno y, mientras aún resuena su frase "los Poncio Pilatos y los Judas del peronismo no van más", dejó un mensaje para la interna: "Queremos un peronismo que recupere sus banderas históricas, pero también sabemos que, sin coraje, sin decisión y sin inteligencia, va a ser imposible ponerlas en práctica. Justicia social, soberanía política e independencia económica no pueden ser sólo consignas vacías sin contenido ni objetivos para el pueblo".