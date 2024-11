Cristina Kirchner convocó a Quintela para la próxima semana tras el fallo de Servini

En un gesto de unidad dentro del peronismo y tras la resolución judicial, la expresidenta Cristina Kirchner convocó a Ricardo Quintela para reunirse el próximo lunes en el Instituto Patria.La ex mandataria le pidió a su secretario privado, Mariano Cabral, que llame al entorno del gobernador de La Rioja para convocarlo, según consignó Infobae. Si bien el mandatario provincial está de viaje y avisaron que iba a estar desconectado “todo el fin de semana”, desde el círculo íntimo de Quintela quedaron en devolver en llamado y el cónclave a comienzos de semana podría hacerse realidad.El mensaje que pasó el histórico secretario de la ex presidenta es que ella quiere buscar, que está abierta a recibirlo y que lo espera el lunes en el Instituto Patria para poder rencausar la relación y dejar atrás el contrapunto que tuvieron en las últimas semanas.La comunicación fue similar a la de la última vez que la ex jefa de Estado quiso contactar al riojano para negociar una lista de unidad y evitar las elecciones internas en el PJ Nacional. En ese entonces, Quintela evitó devolver el llamado.“Cristina quiere trabajar con todos en la. Lo va a hacer con todos los dirigentes. Es un mensaje de unidad”, resumieron cerca de la ex vicepresidenta a Infobae.La lista de Quintela fue rechazada por la junta electoral del PJ y también por la jueza federal María Servini, que esta mañana resolvió que las candidaturas del riojano no estaban respaldadas por la documentación necesaria, tal cual había resuelto el órgano partidario.Cristina Kirchner quedó como la única candidata del PJ y asumirá una vez que pase el domingo 17 de noviembre, fecha en la que se debe realizar el acto electoral, aunque no haya competencia.