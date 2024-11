Elisa Carrió cruzó a Javier Milei por no acompañar la agenda de género impulsada por el G20

*INTIMACIÓN DE CARRIO AL PRESIDENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES*

Manifiesto mi más absoluto rechazo a la decisión diplomática adoptada por la República Argentina de no suscribir la Declaración Sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres consensuada… pic.twitter.com/WiBdzEK0LP — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 2, 2024

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica,, publicó una carta dirigida al presidenteen la que expreso su "más absoluto rechazo y la más profunda preocupación" a la decisión del Gobierno de no firmar la Declaración Sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres consensuada y firmada por todos los representantes de los países en el marco de las reuniones previas del G20.La líder de la CC advirtió que la postura libertaria viola artículos de la Constitución Nacional. "Sr. Presidente,Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada, así lo demuestran", disparó Carrió.En su carta, la ex diputada se dirigió al Presidente en su carácter de ex Convencional Constituyente, autora del texto del artículo 75, inciso 22 y 23 de nuestra Constitución, "que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, desde el regreso de la democracia y que, resultan la base fundamental del Estado de Derecho y la República, como ciudadana de esta Nación y como defensora, desde hace muchos años, de los derechos humanos de las mujeres".Sobre la declaración, la líder de la CC recordó que el documento preparatorio, ministras y funcionarias responsables de las áreas gubernamentales de la mujer propusieron acciones de empoderamiento y eliminación de las desigualdades de las mujeres en concordancia con los compromisos asumidos por todos los miembros del G20 en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, por 189 países, entre ellos, la República Argentina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, entre otros., explicó Carrió sobre la declaración.En este sentido, la exdiputada denunció que la misma "la decisión del Gobierno de desconocer la agenda mundial de las mujeres mediante la no suscripción de la declaración emanada del Grupo de Trabajo de Empoderamiento de las Mujeres en el marco del G20, viola los artículos 16, 75 inciso 22 y 23 y 41 de la CN".Y, en su carta, Lilita apuntó: "En el convencimiento que, ni Ud. ni su hermana ni Santiago Caputo, ni el nuevo Canciller han leído alguna vez la CN es que. También, le notifico el contenido de esta carta por la red X ya que Ud. se comunica a través de ese medio, sustituyendo las formas institucionales y del estado de derecho".