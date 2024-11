Desde el PRO rechazaron la derogación de las PASO y se refirieron a una potencial alianza con LLA

El diputado del PRO y ex ministro de Educación de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, se expresó en contra de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de las modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, al considerar que estos cambios requieren un análisis cuidadoso. “Se debe hacer estudiadamente”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia, y advirtió sobre los tiempos limitados antes de las elecciones legislativas de 2025. Para Finocchiaro, “discutir esto a seis o siete meses de una elección me parece que no está bien”.

“Si después vamos juntos, separados, a una PASO, si el Presidente precisa la experiencia de alguna persona del PRO ahí estaremos, pero no es la condición sine qua non para hacer un acuerdo”, recalcó.

Además, el diputado sostuvo que aunque personalmente votaría la derogación de las PASO, entiende que el contexto actual no es propicio para hacerlo sin consenso amplio. Destacó que esta decisión requiere un análisis profundo, sin improvisación, recordando un proyecto previo en abril junto aque no logró apoyo suficiente en el Congreso. “Esas cosas no se hacen a los cachetazos en dos días, se deben hacer estudiadamente”, enfatizó.Respecto al financiamiento de los partidos, Finocchiaro manifestó su preocupación sobre la dependencia exclusiva del capital privado, advirtiendo que podría comprometer la independencia de los legisladores. “Es muy difícil cuando alguien te puso dinero en la campaña y hay una ley que lo afecta; te pide que votes a favor de tal empresario”, explicó, planteando como alternativa un sistema mixto en el que los empresarios aporten a una “bolsa común” con beneficios impositivos, y que los fondos se repartan equitativamente entre los partidos.En cuanto a una posible alianza con La Libertad Avanza (LLA), Finocchiaro mostró interés en construir un proyecto que reúna al PRO, a un sector del radicalismo y a otros actores de centro y derecha. Propuso avanzar en la integración de los valores del PRO en la “batalla cultural del Gobierno”. Sobre la participación del PRO en la gestión de LLA,