En el primer semestre de 2024, el 18% de la población vivió en la indigencia

En el primer semestre del 2024, casi un 53% de la población se encontró debajo de la línea de la pobreza y la indigencia alcanzó al 18,1% de los argentinos, de acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).La indigencia refiere al grupo que no logra cubrir siquiera la canasta alimentaria mínima e incluye a personas que, debido a los bajos ingresos y el índice de inflación, no pudieron acceder a los alimentos esenciales.Entre los detalles analizados, el organismo relevó las condiciones de vida en 31 aglomerados urbanos donde el 22,7% de las personas habitó en viviendas con calidad insuficiente o parcialmente insuficiente de sus materiales.Uno de los aspectos considerados tiene que ver con el acceso a las redes públicas de agua corriente, gas y desagües cloacales, donde un 50,5% no accedió a ninguno de los tres, una cifra alarmante ya que condiciona directamente la calidad de vida de los habitantes.En cuanto a la educación, que refiere al promedio de la cantidad de años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años de cada hogar, en el primer semestre de 2024 el 36,5% de la población de 4 a 17 años vivió en hogares con un clima educativo bajo y un 3,8% muy bajo.En relación a la asistencia a establecimientos educativos formales por parte de niños, niñas y adolescentes y de jóvenes, la más elevada se registró en la franja que va de los 4 a los 17 años que viven en hogares de clima educativo medio, alto y muy alto, con porcentajes de asistencia que se ubican entre el 98,0% y el 98,9%.