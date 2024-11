Empezó la "purga" en Cancillería: primer funcionario echado tras el cambio de Werthein por Mondino

Tras la conflictiva y a la vez llena de claroscuros salida de Diana Mondino y la llegada del empresario otrora kirchnerista Gerardo Werthein en su reemplazo, el gobierno de Javier Milei continúa con los movimientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, al que el flamante titular llegó para “liderar la continuidad de la transformación en la política exterior del país”.En ese camino, este miércoles se formalizó el desplazamiento del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Héctor Marcelo Cima.La ola de despidos que parece avecinarse fue anticipada por diversos dirigentes y referentes de La Libertad Avanza. Desde el influencer libertario Gordo Dan hasta el propio Milei adelantaron que se venía una "purga" ideológica. Esto es: quien no piense y haga como dice el Presidente, se va.El despido del funcionario ya se había difundido durante la tarde del martes, pero se concretó horas después a través del decreto 986/2024, ya publicado en la edición del Boletín Oficial de este 6 de noviembre.“Acéptase, a partir del 4 de noviembre de 2024, la renuncia presentada por el señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Héctor Marcelo Cima al cargo de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”, dice el artículo 1° de la norma.Cima fue un funcionario del riñón de Mondino, a quien de hecho acompañó en sus misiones más importantes, la mayoría fallidas. El lunes presentó su renuncia y este martes se la aceptaron. Se trata de un hombre miembro del Servicio Exterior argentino desde 1985, que cumplió funciones en la Organización Mundial del Comercio y en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra durante el kirchnerismo y la gestión de Cambiemos.Las versiones señalan que ya en los últimos meses tenía el "boleto picado" porque no cultivó una buena relación ni con Werthein ni con Karina Milei, la funcionaria de Casa Rosada que tiene un ojo puesto en la política exterior y que no es patrón de cambio si se pretende permanecer en el gobierno libertario.Junto con Cima también echaron a toda la “línea” de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, entre quienes se cuentan al subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración, Gabriel Martínez, y a su par de Promoción de las Exportaciones y las Inversiones, Ramiro Velloso.Las modificaciones en la dependencia nacional comenzaron la semana luego de que el mandatario le pidiera a Mondino que dejara su cargo, tras la votación a favor de Cuba. Ese mismo día el vocero Manuel Adorni confirmó que el reemplazante sería quien hasta el momento era embajador en Estados Unidos, Werthein.La Oficina de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado esa misma tarde en el que ratificó que el apartamiento se debía a la votación sobre la isla e informó que el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de ese ministerio para “identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad”.