El Gobierno oficializó a Nicolás Bronzovich como presidente del INTA

El Gobierno oficializó al ingeniero agrónomo, en reemplazo de Juan Cruz Molina Hafford.Mediante el Decreto 988/2024 publicado en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, se aceptó la renuncia presentada por Molina Hafford el pasado 15 de octubre de 2024 y se oficializó la designación “en el cargo de presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich”, quien hasta el momento se desempeñaba como director Nacional de Agricultura.Mientras que se determinó que, ex presidenta de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri,Giraudo ocupó entre junio de 2016 y marzo de 2018 el puesto de Coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable en el entonces Ministerio de Agroindustria.La oficialización de Bronzovich como presidente del INTA se conoció durante la celebración de los 30 años de la Asociación Civil Fertilizar, donde el funcionario estuvo presente. Consultado por la prensa, Bronzovich declaró que no había recibido “ningún mandato” para implementar recortes de personal ni ajustes en la institución. “; sigue siendo fundamental y enfrenta los mismos desafíos que asumimos todos los argentinos”, afirmó y remarcó que mantiene “un compromiso de toda la vida de ser alumno de la Unidad Integrada Balcarce para ofrecerle al INTA”.Molina Hafford presentó su renuncia al cargo el martes 15 de octubre a través de una misiva dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, motivado por las “diferencias” que mantendría con esa cartera respecto del proyecto de gestión del INTA, en el marco de un proceso de retiros voluntarios en el organismo. “Hay algunas diferencias en el modelo de gestión que propongo para el INTA y los pedidos que tengo desde el Ministerio”, había apuntado al respecto.Oriundo de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Bronzovich se graduó como ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Unidad Integrada Balcarce. Hoy es miembro de la Sociedad Rural y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce. También es socio de la Regional Mar Del Plata-Fangio de AAPRESID, y en su trayectoria se destaca su participación como gerente de Prospectiva en esta entidad.En 2019, fue seleccionado por AAPRESID para trasladar sus conocimientos sobre siembra directa al continente africano, al participar en un proyecto impulsado por el Banco Africano de Desarrollo que lo llevó a Ghana y Guinea. Además, colaboró como asesor del Grupo CREA Frontera dentro de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Bronzovich es también socio de una empresa familiar de servicios y producción agropecuaria en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.