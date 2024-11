Un diputado libertario criticó al Gobierno Nacional: "Están tomando un camino poco democrático"

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza Eugenio Casielles marcó diferencias dentro del espacio que gestiona a nivel nacional y consideró que "están tomando caminos poco democráticos" frente a la falta de debate interno.Ahí es donde yo por lo menos no me siento cómodo. Mi posición es siempre en favor del debate, del intercambio porque la realidad es que, manifestó el legislador porteño este miércoles en Mañana Sylvestre.Al mismo tiempo, sostuvo que se trata de una gestión verticalista, en la cual explicó que hay diferencias con la Secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario,"Yo no voy a pegar un portazo porque me enojé digo si de repente veo el gobierno y digo tengo muy poco que ver con esto, no tengo nada que hacer ahí y tampoco deben querer que yo esté. Obvio va pasando y es desde ahí donde uno se para en la política", indicó.Consultado por las direcciones que no comparte dentro del espacio, agregó: “Para cerrar, Casielles no dudó en puntualizar una de las principales razones por las cuales evalúa dar un paso al costado: “Tengo diferencias históricas con Karina Milei por el diálogo. No me quiere”.