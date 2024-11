Jorge Macri pidió que la Corte defina la disputa con Nación por la coparticipación: "Hay una deuda que depende de ese fallo definitivo

El Jefe de Gobierno porteño,, llamó a la Corte Suprema de Justicia a que dé "un fallo definitivo" por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la deuda que mantiene el Gobierno Nacional.”, consideró Macri desde el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas, en el contexto de la presentación del primer centro TUMO de Argentina.Aunque, aclaró: “En el marco del diálogo con el gobierno nacional, está acordado. Y el gobierno nacional está cumpliendo con un mecanismo diferente, pero está cumpliendo bien el pago, según la cautelar de la Corte". "”.“La Nación tiene una mirada diferente y eso lo iremos trabajando. Pero dimos un paso adelante muy importante y valoro el gesto del Gobierno nacional de buscar un acuerdo para que juntos podamos resolver algo que los dos heredamos y que parecía no tener solución”, apuntó el alcalde porteño.Y es que, todavía se tramita la cuestión de fondo luego del reclamo del ex alcade porteñotras la quita de fondos ejecutada por Alberto Fernández en 2020, en medio de una protesta policial en la provincia de Buenos Aires que había llegado hasta las puertas de la Quinta presidencial de Olivos.En septiembre, ante la Corte Suprema de Justicia,que establece el pago del 2,95% de la coparticipación de la siguiente manera: un 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal. Un acuerdo que el jefe de Gobierno consideró "bueno".El verdadero problema continúa en las formas. Ese fallo establece que el envío de ese dinero debe realizarse de forma diaria y por “goteo”, es decir, por transferencias directas a una cuenta del Banco Nación. Sin embargo, desde agosto, el Ejecutivo nacional empezó a realizar giros semanales de $20.000 millones cada uno.Lo cierto es que el conflicto sumó un capítulo con el plan deque presentó Milei,, y no el 2,95% establecido por el máximo tribunal. Nación, además, le adeuda a CABA un retroactivo de US$5000 millones.