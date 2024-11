Qué sucedió con las acciones, bonos y riesgo país en la Argentinas tras el triunfo de Trump en Estados Unidos

Tras el triunfo de Donald Trump contra Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan este miércoles con subas y los bonos se incrementan más del 2%. Por su parte, el riesgo país alcanza más de los 800 puntos básico.Las acciones argentinas operan esta tarde con subas de hasta 9%. En el panel de ADRs, hay mayoría de números en verde, encabezados por los papeles de Galicia (9%) y Transportadora Gas del Sur (8%).En cuanto a los bonos registran alzas en la plaza extranjera de hasta 2,1% por parte del Global 2038 y Global 2041.A su vez, el riego país alcanza los 872 puntos básicos, el nivel más bajo en cinco años.No obstante, cuando se terminaba de consolidar el resultado esta madrugada, la mayoría de los commodities caían y el barril de petroleo WTI retrocedía más de 0,5%. En paralelo, el trigo, el maiz, el cobre y el resto de los metales también caían.Vale aclarar que la reacción del mercado local a la victoria de Trump se podrá ver recién este jueves, dado que hoy no hay operaciones ni bancarias ni bursátiles en la Argentina. Eso porque se celebra el Día del trabajador bancario, con lo que las entidades financieras no están abiertas al público, no hay cotización del dólar oficial y la Bolsa no opera. En cuanto a la actividad de negociación, habrá concertación de operaciones, con excepción de las denominadas Contado Inmediato, Caución y de futuros de moneda.