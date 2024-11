Ramiro Marra celebró el triunfo de Donald Trump promoviendo una dieta a lo McDonald's: qué combo comprará

El siempre polémico asesor libertario y ex legislador porteño Ramiro Marra no tardó en manifestar su entusiasmo ante el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Fiel a su estilo provocador, Marra compartió un posteo en el que anunciaba que iba a celebrar comiendo en McDonald’s tanto al mediodía como a la noche, señalando su elección de la cadena de comida rápida como un guiño a lo que llama “la victoria de la libertad”.

"Si gana Trump, mañana @mcdonalds_ar al mediodía y a la noche", expresó Marra en redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y detractores. En un tono casi festivo, Marra no dudó en celebrar la victoria de Trump con esta curiosa promesa gastronómica, reflejando así su visión del liderazgo estadounidense como un faro para su movimiento.Pero sus declaraciones no quedaron allí. Según el libertario, el triunfo de Trump traerá consigo una serie de beneficios económicos inmediatos para Argentina, como la baja del dólar y el fin de la recesión. "Ganó Trump, baja el dólar, baja el riesgo país y se termina la recesión", sentenció, atribuyendo a esta victoria un efecto casi milagroso sobre las condiciones de la economía local.En un discurso que no escatima en palabras grandilocuentes, Marra incluso calificó a Trump y sus políticas como "los Libertadores de la América moderna", asegurando que nuestro continente y el país “volverán a crecer, ser libres y empujar el desarrollo del mundo que viene".