El Estado tiene que estar presente para dar respuestas": Kicillof inauguró obras y entregó viviendas en Adolfo Gonzales Chaves

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de viviendas para familias del municipio de Adolfo Gonzales Chaves, donde además inauguró obras de infraestructura en materia de educación y de salud. Lo acompañaron la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Salud, Nicolás Kreplak; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y la intendenta local, Lucía Gómez.En ese marco, Kicillof afirmó: “A pesar del contexto tan difícil que estamos atravesando, hoy inauguramos una batería de obras que tienen que ver con diferentes áreas pero con un mismo objetivo: continuar ampliando derechos a la vivienda, la salud y la educación”.“Mientras algunos calculan cuánto le cuesta al Estado formar a los jóvenes, en la provincia de Buenos Aires construimos escuelas y centros universitarios porque no vemos a los pibes y las pibas como unidades económicas, sino como personas que están buscando contribuir a su pueblo y tener una vida mejor”, agregó.El Gobernador inauguró la obra de ampliación y puesta en valor de la Escuela Técnica N°1, que sumó tres aulas y completó el anexo con la Primaria N°20, con la cual comparte instalaciones. Durante el acto, se entregaron también 31 netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes del distrito y un minibus para el Centro Educativo para la Producción Total N°19.Por su parte, Sileoni remarcó: “En la provincia de Buenos Aires tenemos el objetivo de mejorar día a día la educación pública: no es una simple declaración discursiva, es una convicción”. “El mejor elemento que tiene el pueblo para medir cuánto le interesa a un Gobierno la educación es ver si invierte en ella: nosotros llevamos terminados 231 edificios escolares, inaugurado más de mil aulas y seguimos avanzando”, agregó.Además, se inauguró el nuevo Centro Universitario de Gonzales Chaves, que ofrecerá a partir del ciclo lectivo 2025 la diplomatura en Faena y Producción Bovina que dicta la Universidad Nacional Guillermo Brown. Es el N°30 que se pone en funcionamiento en el marco del programa Puentes.Al respecto, Bianco afirmó: “Cada centro universitario que inauguramos tiene el objetivo de que las pibas y los pibes del interior de la provincia tengan los mismos derechos que aquellos que viven en las grandes ciudades”. “Todas y todos merecen tener las mismas oportunidades para acceder a la educación superior y construir un futuro más próspero”, explicó.Por otro lado, a partir de una inversión de $521 millones se entregaron 25 viviendas: 10 a familias de la localidad De La Garma y 15 a vecinos de la ciudad cabecera del distrito, donde se encuentran en ejecución otras 10 soluciones habitacionales. Además, se entregaron 29 escrituras gratuitas a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.“En un país en el que todas las obras públicas están paralizadas por la decisión del Gobierno nacional, en la Provincia estamos llevando adelante la construcción de 8.000 viviendas”, sostuvo el Gobernador y agregó: “El Estado tiene que estar presente para dar respuestas a quienes no pueden acceder a la vivienda a través del mercado. No necesitamos recurrir a libros del siglo XIX: se trata de sensibilidad, comprensión de la realidad y justicia social”.Por su parte, Batakis sostuvo: “Gracias al trabajo articulado con cada intendente, sin distinción de partidos políticos, estamos cumpliendo con nuestro compromiso y con lo que nos piden los bonaerenses: el techo propio es uno de los sueños más legítimos que puede tener una familia”.Asimismo, el Gobernador anunció la reactivación de la ejecución de la red cloacal en De La Garma, obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional. En ese sentido, la intendenta Gómez subrayó: “Todas estas inauguraciones demuestran que cuando trabajamos unidos y con un Estado presente es posible mejorar la calidad de vida de los vecinos”. “Nuestro distrito está sufriendo en carne propia el ajuste de un Gobierno nacional que paralizó una obra de cloacas que estaba en ejecución: agradecemos el respaldo y el compromiso de la Provincia para ayudarnos a retomar y avanzar con ese proyecto”, agregó.“Quienes están hoy en el Gobierno nacional utilizaban como slogan de campaña ‘cero obra pública`: estamos en condiciones de afirmar que es la única promesa que cumplieron”, señaló Kicillof y resaltó: “Nosotros vamos a continuar fortaleciendo las políticas que brindan soluciones a los y las bonaerenses: sin un Estado presente, no hay desarrollo en el interior de la provincia ni del país”.Durante la jornada, se inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Jesús González” en la localidad de De La Garma. Se trata del número 170 inaugurado desde 2019 y, gracias a una inversión de $1.404 millones y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio y enfermería. De esta forma, permitirá descomprimir la atención del hospital de la ciudad cabecera.Durante el acto, Kreplak remarcó: “Este centro de salud de más de 500 metros cuadrados que estamos inaugurando es parte de la decisión política de fortalecer el sistema de salud en todo el interior de la Provincia: tenemos un Gobernador que trabaja junto a cada intendente, sin importar el color político, con el fin de darles más y mejor salud pública a los y las bonaerenses”.Asimismo, se puso en funcionamiento la nueva sala de tomografía en el Hospital Anita Eliçagaray, que cuenta con un nuevo equipo y evitará el traslado de los vecinos y vecinas a ciudades cercanas para realizar el estudio.A su vez, el Ministerio de Ambiente hizo entrega de composteras y árboles nativos para cada una de las viviendas entregadas e instituciones del distrito y 36 bicicletas para estudiantes que presentaron proyectos ambientales en el programa “Movilidad Sustentable".Estuvieron presentes en las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y el subadministrador Hernán Ralinqueo; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; los directores provinciales de Coordinación de Gestión Territorial Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; y de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli.Asimismo, participaron el secretario ejecutivo del Instituto de Lotería y Casino de la Provincia, Marcelo Santillán; la senadora provincial Ayelen Durán; los intendentes de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Benito Juárez, Julio Marini; y de Laprida, Alfredo Fisher; la dirigenta Marisol Merquel; el director del CAPS, Gustavo Leguizamón; la directora del Hospital Anita Eliçagaray, Gabriela Gil; concejales y concejalas; y funcionarios locales.