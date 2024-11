Milei ya habló por teléfono con Trump y viajaría a su mansión en EE.UU. antes de la asunción

La noticia de que Donald Trump resultó vencedor en las elecciones de Estados Unidos alegró al presidente Javier Milei, quien no dudó en felicitarlo públicamente a través de sus redes sociales. Lo cierto es que, tras el saludo, muchos se preguntan si el jefe de Estado argentino viajará al país del norte para visitar a su par estadounidense, con quien ha demostrado tener un buen ida y vuelta.Aunque todavía no hay confirmaciones, se estima que por estas horas el Presidente se comunicará con el magnate. No obstante, el propio Milei descartó viajar ahora mismo, por lo que todo parecería indicar que el primer mandatario viajaría para el 20 de enero de 2025, cuando Trump tome el poder. "Faltan instancias previas para que se dé el viaje. No está cerrado", aseguran desde el entorno del libertario, de manera que aún nada está dicho.Tras el despido de Diana Mondino por su polémico voto a favor de Cuba en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno designó a Gerardo Werthein en su lugar, que hasta el momento fungía como embajador en los Estados Unidos. De esta manera, su puesto quedó vacante y la Casa Rosada aún piensa quién puede reemplazarlo.Los nombres que toman fuerza son, por un lado, el del recién nombrado embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, y el senador bonaerense del PRO, Alex Campbell. Por el momento, el Gobierno descarta que pueda ocupar ese lugar Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.Por otro lado, el Gobierno sueña con que, dado el triunfo de Trump, se aceleren las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, la gestión libertaria quiere cerrar un nuevo acuerdo con el organismo por un desembolso de US$10.000 millones para acelerar la salida del cepo.