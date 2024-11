Respaldo: el posteo de Lali sobre Dillom tras su cruce con tuitero libertario

Lali Espósito se expresó en apoyo a Dillom, tras el tenso intercambio que el cantante tuvo con un tuitero libertario, quien lo había insultado públicamente y el artista se defendió en el avión. A través de sus stories de Instagram, la actriz y cantante compartió un fragmento del tema "¿Qué vas a hacer tan sola esta noche?", cover de Viejas Locas. La publicación no fue casual, ya que ocurrió pocas horas después de que el cantante se convirtiera en tendencia en redes sociales debido a un enfrentamiento en persona con el tuitero conocido como "La Pistarini".

El cruce comenzó cuando Dillom se encontraba en un vuelo y descubrió que un usuario de Twitter llamado Juan Carlos Siber Guerrero, al frente de la cuenta "La Pistarini", había subido una foto suya en la que lo insultaba, calificándolo de "pelotudo". Rápidamente, Dillom reaccionó desde su cuenta de Twitter, respondiendo con dureza:, y haciendo un desafiante comentario que no dejó dudas sobre su postura ante el ataque virtual.En el vuelo, Dillom intentó identificar al tuitero entre los pasajeros y, al no obtener respuestas claras, un usuario de las redes sociales le sugirió que el hombre que lo había insultado podría ser Siber Guerrero. Al reconocerlo en el avión, Dillom se acercó a confrontarlo directamente. "Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter, ¿tenés algún problema?", le espetó. Al ver la incomodidad y el silencio del tuitero, quien no reaccionaba ante la provocación, Dillom remató: "Ah mirá qué guapo sos, pelotudo, portate bien, dale", dejando en claro que no toleraría los ataques anónimos.