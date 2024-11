Milei en la Cámara de Comercio: "La recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer"

El presidente Javier Milei afirmó este jueves queaunque aclaró que. Lo hizo durante un evento por los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en un hotel de Puerto Madero.sostuvo el mandatario frente a los representantes de la CAC.", agregó Milei, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de Presidencia, su hermana Karina.El Presidente no pudo evitar recurrir una vez más a sus clásicas metáforas escatológicas. "Dijimos que la economía subiría como pedo de buzo. ¿Y adivinen qué? Las burbujas están comenzando a verse", señaló el jefe de Estado. "El programa económico que nos planteamos en diciembre funciona, pese a que les moleste a muchos econochantas. Hicimos un programa de shock que se sostenía. Tuvimos una recesión, y hoy ya estamos mejor que cuando asumimos", afirmó Milei, y adelantó que "el superávit fiscal permanente se va a convertir en baja de impuestos".El Presidente aseguró también que algunasSin embargo, aclaró que "no es un milagro" la baja del dólar y la inflación. "Fue sentarse a hacer los deberes sin dejarse correr por ningún tipo de grupo focal ni encuesta, sin priorizar los intereses políticos y electorales, solo con la convicción de hacer lo que hay que hacer, pero de verdad. Yo hago lo que tengo que hacer, no me importa lo que digan las encuestas", advirtió Milei.", añadió.