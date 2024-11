"Da tremendas pérdidas: Jorge Macri respaldó al Gobierno y pidió privatizar Aerolíneas Argentinas

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respaldó al Gobierno nacional en la disputa que mantiene con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y remarcó su clara postura a favor de la privatización de la empresa que hoy se encuentra en manos del Estado.Al mismo tiempo, reprobó los conflictos que se generaron en el Aeroparque Jorge Newbery durante una asamblea de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) con trabajadores de Intercargo. “Tuvimos que enviar el SAME porque fue una locura lo que hicieron los gremios", comentó en diálogo con Radio Rivadavia.Al mismo tiempo, el ex Intendente de Vicente López opinó que "el Gobierno está bien encaminado" porque "no se puede estar quemando plata en una empresa que, por un montón de beneficios de algunos, da tremendas pérdidas”."La gestión compromete a los propios trabajadores en decir que, si quieren arreglar la empresa, la pueden arreglar juntos o buscar a alguien que esté dispuesto a hacerse cargo. El sentido que le está dando a la discusión de este tema es el correcto”, sentenció.Cabe mencionar que el titular del ejecutivo de la Capital Federal mantiene una postura alineada bajo los intereses del Gobierno nacional, en medio de las negociaciones partidarias que atraviesa el PRO con La Libertad Avanza, los trascendidos sobre una posible fusión electoral y el acuerdo latente en torno a los fondos de coparticipación que la gestión de Javier Milei le adeuda al distrito porteño.