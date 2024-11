Milei aseguró que Elon Musk compró la CNN: "Vamos a tener una cadena que no sea tan zurdita"

Durante un discurso en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el presidente Javier Milei reveló que el magnate Elon Musk había adquirido la cadena de noticias CNN, una noticia que, hasta el momento, no había sido confirmada oficialmente en los medios internacionales. "Van a ver que se va a hablar un poquito mejor de lo que haga Trump, porque hoy Elon Musk se compró ese bastión woke inmundo que era CNN", expresó Milei, generando revuelo en las redes sociales y en los círculos políticos de distintos países.

@FOTOMilei, conocido por su estilo controvertido y sus comentarios sin filtro, afirmó que con esta adquisición CNN dejaría de ser "tan socialista, tan zurdita", y que la nueva perspectiva podría cambiar la narrativa mediática en torno a figuras como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump., añadió, en clara referencia a su percepción de la agenda política de la cadena informativa.El presidente argentino destacó además la relación fluida que mantiene con Musk, quien es dueño de X (antes Twitter) y fundador de Tesla, y subrayó que dicha conexión le habría permitido acceder a información privilegiada. "De hecho, dentro de las cosas que he hablado y charlado con Elon Musk, está en contacto ya con Federico para replicar ese modelo", aseguró, haciendo referencia al economista Federico Sturzenegger y su enfoque en la desregulación económica que el gobierno de Milei impulsa en Argentina. Según el mandatario, este modelo, conocido como la "motosierra", sería replicado también a nivel global.Con este tipo de declaraciones, Milei parece buscar posicionarse como parte de una red internacional de líderes que promueven la libertad económica y la lucha contra lo que él denomina "la locura colectivista". En sus palabras, "Las trompetas de la libertad ya no solo suenan en Argentina, están empezando a sonar en todo el mundo". Además, expresó su entusiasmo por la victoria de Trump en las últimas elecciones de Estados Unidos, augurando que la alianza entre ambos podría traer cambios profundos no solo en la política interna de cada país, sino también en la dinámica global.