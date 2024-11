Polémica por blanqueo de capitales: Caputo anunció que entraron más de US$ 22.500 millones en la primera fase del proceso

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció el exitoso cierre de la primera fase del blanqueo de capitales, un proceso que ha superado todas las expectativas iniciales. Según el funcionario, el monto ingresado al sistema de regularización de activos ascendió a más de US$ 22.500 millones. De esta cifra, US$ 20.085 millones corresponden a dinero en efectivo declarado, mientras que el resto, US$ 2.432 millones, fueron declarados bajo otros conceptos. En un mensaje en redes sociales, Caputo expresó: "Hoy se termina la primera etapa del proceso de Regularización de Activos. Muchas gracias a todos los argentinos que han confiado en este profundo cambio de rumbo económico, político, cultural e institucional que el presidente Javier Milei está llevando a cabo".

Este resultado ha sido considerado por el Gobierno un éxito rotundo, superando ampliamente las estimaciones previas del gobierno, que esperaba ingresar un máximo de US$ 10.000 millones en esta etapa. La gran mayoría de las 105.000 Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) que se abrieron fueron para declarar montos pequeños, por debajo del umbral de US$ 100.000, lo que permitió a sus titulares no pagar ningún impuesto sobre el dinero declarado. Sin embargo, aquellos que blanquearon montos superiores a esa cifra deberán abonar un impuesto del 5% sobre el total declarado.Cabe señalar que a partir del 9 de noviembre, comienza una nueva fase del blanqueo, donde los fondos podrán ser retirados de las CERA sin pagar impuestos si no superan los US$ 100.000. Quienes hayan declarado más, tendrán que dejar el dinero en el sistema hasta el 31 de diciembre de 2025 para evitar un aumento en el impuesto. Este cambio genera un incentivo para mantener los fondos en las cuentas especiales, lo que abre la posibilidad de realizar operaciones como la compra de bienes o la inversión en bonos del Estado sin que el dinero sea gravado, siempre y cuando se mantenga dentro del sistema.La segunda etapa del blanqueo, que comenzará el sábado 9 según lo dispuesto por el ministro Caputo, viene acompañada de una modificación en las condiciones. El impuesto especial se incrementará al 10%, y se podrán declarar exclusivamente cuentas o bienes registrables, como inmuebles. En este caso, el umbral de US$ 100.000 servirá como mínimo no imponible, es decir, se pagará el impuesto solo sobre el excedente. Por ejemplo, si se blanquea una propiedad de US$ 200.000, el impuesto se aplicará solo sobre US$ 100.000, lo que hará que el costo de la regularización sea relativamente bajo.