"Bullrich va a ordenar que manejen los aviones": Sain ironizó sobre el rol de la PSA en el marco del conflicto aeronáutico

En el marco del conflicto aeronáutico, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Marcelo Sain afirmó que "es un error político institucional" resolver una problemática gremial "a través de la intervención de la policía". "Esto lo tiene que resolver el Ministerio de Trabajo", remarcó."Hay detrás de este conflicto el intento de colapsar el sistema para justificar la privatización de aerolíneas argentinas", sostuvo en declaraciones para el programa radial "Y arriba quemando el sol".Ante la resolución del Ministerio de Seguridad de habilitar a la PSA a hacerse cargo de la bajada de valijas cuando haya medidas de fuerza sindicales en los aeropuertos, Saian indicó que "no está autorizada legalmente para desarrollar ese tipo de tareas". Aunque admitió que "la deformación de las policías tiene una larguísima tradición en la política argentina"."Bullrich utiliza esta sobreactuación para estar en el candelero. La seguridad para ella es la habilitación para estar en los medios. Yo ruego a Dios porque no haya un paro de pilotos porque ahí la señora Bullrich va a ordenar que manejen los aviones los de la PSA y ahí vamos a tener un problema", ironizó.Por último, opinó que "el servicio de rampas se puede resolver rápidamente con la contratación de alguna de las empresas que ya realiza esas tareas".