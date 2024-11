El Gobierno santafesino se despegó del asesinato de "Pillín" Bracamonte: "Las postas policiales funcionaron como debían funcionar"

El asesinato de, jefe de la barrabrava de Rosario Central, y de su mano derecha,tras el partido contra San Lorenzo disputado el pasado sábado, conmociona a Santa Fe ante la posible escalada de violencia y desde el Gobierno provincial salieron a remarcar queno había zona liberada y destacaron que "las postas policiales funcionaron como debían funcionar".Fue el secretario general de la Gobernación de Santa Fe,, quien negó este lunes en diálogo con El Destape Radio que la zona haya estado liberada y aseguró queConsultado sobre la falta de luz en la zona, el funcionario sostuvo que "no ocurrió así" y "no hubo ninguna manipulación del sistema de iluminación". ", se enganchan de la red de energía y, muchas veces, terminan tumbando", justificó sobre las fallas del sistema.Para Cándidoporque, según consideró, "una situación mucho más compleja que algo que se pueda explicar por una sola razón".El sábado “Pillín” se encontraba arriba de una camioneta blanca junto a su compañero cuando recibió los disparos en Avellaneda al 700 bis, cerca de la salida de los hinchas "canallas" que abandonaban el estadio. El fiscal de Homicidios, Alejandro Ferlazzo, brindó detalles del hecho que genera conmoción en Rosario, aclaró que hasta el momento no hay detenidos y que las víctimas fueron interceptados por al menos tres personas que efectuaron varios disparos con un arma 9 mm. “”, relató en conferencia de prensa este lunes.Bracamonte, quien estuvo más de 20 años al frente de la barra del "Canalla", ya había sufrido 29 intentos de asesinatos y estaba involucrado en causas por asociación ilícita, lavado de dinero y la más reciente, por violencia de género. Antes de morir incluso había declarado en diálogo con La Nación: "Si me matan la ciudad se incendia". Por lo que sigue la investigación y las especulaciones en torno a su muerte.