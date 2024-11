Reprogramaron la declaración indagatoria de Alberto Fernández por la causa de los seguros

La declaración indagatoria al ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros se reprogramó para el próximo miércoles 27 de noviembre a las 10 ante un pedido de postergación de la fiscalía por razones de agenda.De esta manera la citación inicial para el 20 de noviembre quedó sin efecto y la ronda de indagatorias comenzará una semana más tarde. Fernández tendrá que presentarse el próximo miércoles 27 de noviembre a las 10 en los tribunales federales de Retiro, por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia.Para el 28 de noviembre quedaron citados el imputado "broker" de seguros Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria privada del ex presidente María Cantero.A los acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”.La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo y Fernández está imputado además en la causa por violencia de género que le inició la ex primera dama Fabiola Yañez, en el marco de la cual sumó la semana pasada un pedido de citación a declaración indagatoria de la fiscalía, que también tiene que resolver el juez Ercolini.