Límites a los DNU de Milei en Diputados: la UCR se suma al PRO, no baja al recinto y tambalea el quórum

La mayoría de @diputadosucr resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 12, 2024

El bloque oficial de la UCR, es decir el que conduce Rodrigo de Loredo, hizo oficial que no dará quórum en la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados con el objetivo de limitar la cogencia de los decretos de necesidad y urgencia a los que viene recurriendo el gobierno de Javier Milei para avanzar en todos los frentes, sumando así el apoyo correligionario al favor del PRO para La Libertad Avanza.Es que formalmente los radicales se suman así a la estrategia anunciada por el PRO de Mauricio Macri: no bajarán al recinto para intentar bloquear la aprobación de un proyecto de ley que limita la recurrencia de Milei a los DNU como forma de gobierno.¿Qué fue lo que pasó? La presión de los gobernadores. Es que tanto los enrolados en la UCR como los del PRO negocian desde sus provincias con la Casa Rosada por la distribución de partidas en el Presupuesto 2025. El Gobierno recurre así a la zanahoria presupuestaria, bajo la amenaza de que si no se oponen a los intentos opositores no habrá ley de leyes y el Poder Ejecutivo seguirá reasignando partidas a discresión. Nada para los gobernadores.El propio De Loredo lo confesó a medias: "La mayoría de @diputadosucr resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman".El diputado cordobés escribió en redes que "el kirchnerismo simula preocuparse por la institucionalidad, pero están tendiendo una trampa dañina para los argentinos". Recordó que la ley que regula los DNU fue impulsada por "el peronismo allá por 2006" y que no se modificó durante las administraciones posteriores."Es un despropósito que un DNU, que tiene la misma fuerza que una ley, requiera menos requisitos para su vigencia. Una ley necesita la aprobación de dos cámaras; un DNU, que no lo rechacen ambas cámaras. Deberían equipararse. No hay mayor discusión en eso", argumentó, en línea con lo que dice el kirchnerismo.Pero advirtió llamativamente que "la cuestión es CUÁNDO hacerlo" porque "todos los gobiernos se sirvieron de esta herramienta""A este gobierno con minoría parlamentaria se le quiere aplicar en este tema un estándar institucional, inédito para el tiempo que lleva", dijo, antes de enumerar las "muchas diferencias con este Gobierno" que tiene la UCR.Sin embargo, pese a revelar que se opusieron a la "licuadora previsional y universitaria", con leyes que el Congreso sancionó pero que Milei vetó y luego el Parlamento le avaló, dijo que "no es responsable tomar medidas que den señales que afecten los incipientes logros de estabilidad económica".La oposición ronda los 134 votos para avanzar con la modificación de la ley 26.122 que regula el alcance y vigencia de los DNU. La intención de los bloques opositores es que con el rechazo de una sola de las Cámaras del Congreso sea suficiente para descartar un DNU. Así, se modificaría el actual requisito de que cada decisión del Presidente a sola firma exija el rechazo de Diputados y del Senado.El bloque de la UCR que conduce De Loredo viene de sufrir el éxodo de 12 diputados, aquellos alineados con Facundo Manes y Martín Lousteau, que abandonaron la bacada y conformaron su propio espacio "Democracia para siempre". Julio Cobos se quedó formalmente en el sector de De Loredo pero se desmarcó de esta movida de sometimiento al Gobierno y anticipó que bajará al recinto para dar el debate.Milei suma así como aliados en Diputados al PRO de Cristian Ritondo, que ayer se reunió con Mauricio Macri para anticipar que tampoco darán quórum en la sesión especial de esta tarde. El macrismo sostiene que la oposición busca atentar contra la gobernabilidad y que no están dispuestos a votar con el kirchnerismo.