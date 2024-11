La Ciudad oficializó al nuevo equipo directivo del Teatro Colón con la figura destacada de Julio Bocca

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el titular del ejecutivo Jorge Macri a la cabeza, presentó de manera oficial la nueva cúpula directiva del Teatro Colón que estará conducido por Gerardo Grieco, Julio Bocca y Andrés Rodríguez.En el acto que se llevó adelante este martes, el jefe de Gobierno porteño celebró la renovación y destacó la figura estelar de Julio Bocca: “Haberlo recuperado para mí es un orgullo infinito. Que él tenga la chance de estar donde tiene que estar me llena de emoción, porque es cierto, su historia no terminó como debería haber terminado, y hoy demostramos que no terminó, que él tiene tanto para dar y este teatro tiene tanto para desafiarlo todavía”.Julio Bocca, el ex bailarín y maestro, es el Director del Ballet; Gerardo Grieco, un gestor cultural uruguayo con más de treinta años de carrera que logró llevar al Teatro Solís de Montevideo a lo más alto de la cultura, ocupa la Dirección General, y el chileno Andés Rodríguez, ex director artístico del prestigioso Teatro Municipal de Santiago de Chile, es el Director de Ópera.“Para mí fue, es y va a ser un desafío, tengo mucho que devolverle al teatro, y el teatro tiene mucho que devolverme. Necesito a toda la gente que va a trabajar conmigo para que controlen mis sueños”, dijo Julio Bocca.Por su parte, el alcalde local aseguró que es un "orgullo y honor" presentar al nuevo equipo y sentenció: "Este lugar emblemático es mucho más que su edificio y las grandes obras que cada temporada le dan prestigio. Es, sobre todo, la excelencia de sus artistas”.