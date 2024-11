Tras el fallo de Casación, Cristina encabezó un encuentro con promotoras de género en Moreno

La ex presidentaCristina Fernández de Kirchner, acompañada por la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres promotoras de género, visitó el partido de Moreno en un día significativo. La expresidenta se pronunció ante la reciente validación de su condena en la causa Vialidad, una decisión que según ella busca silenciar y proscribir su liderazgo político. Cristina expresó su rechazo al fallo, denunciando que detrás de estas decisiones hay un sesgo de género y una persecución política en su contra: "Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py".

Durante el encuentro, la exmandataria subrayó el esfuerzo adicional que deben hacer las mujeres en la arena pública, afirmando que "todo te lo hacen 20 veces más difícil". Ante un público femenino que la aclamaba, Cristina señaló que no siente su lucha como un sacrificio, sino como una obligación para construir un país inclusivo y con justicia social: "Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país".Cabe señalar que mientras Cristina Kirchner realizaba su visita, la Cámara de Casación confirmaba la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, dictaminando que fue responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión judicial generó respaldo entre los dirigentes kirchneristas, quienes manifestaron su apoyo en redes sociales, mientras que sus opositores celebraron la sentencia. Cristina, por su parte, lanzó un descargo titulado *Los Copitos de Comodoro Py*, donde cuestionó duramente a los jueces y denunció nuevamente la intromisión de intereses políticos en el proceso judicial.A pesar de la sentencia, la exmandataria no quedará detenida, ya que la medida aún debe ser evaluada por la Corte Suprema. Con firmeza, Cristina reiteró su compromiso: “Sepan que, hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder”. Con estas palabras, volvió a posicionarse como una líder que resiste y lucha por una Argentina más justa y humana, en la que las mujeres ocupen espacios de igualdad y respeto en todos los ámbitos.