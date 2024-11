Escándalo en Diputados: gritos e insultos entre legisladores del PRO y la Coalición Cívica en un debate contra la ludopatía

El diputado de la Coalición Cívica ARI acusó a la macrista de hacer lobby por una empresa de juego online de Daniel "Tano" Angelici (expresidente de Boca Juniors y dirigente cercano a Mauricio Macri). La legisladora del PRO lo tildó de "papanatas" y también le gritó "hijo de puta".

Pido las disculpas correspondientes por haber participado, junto a otra colega, en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados.



De la misma forma y en el mismo espíritu espero las disculpas pertinentes por la infundada y… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 13, 2024

En el marco del debate de un proyecto contra la ludopatía en un plenario de comisiones, los diputados Silvana Giudici y Maximiliano Ferraro protagonizaron este miércoles un escándalo en la Cámara baja con acusaciones cruzadas e insultos.“¿Cómo me vas a decir eso si me conocés hace más de 20 años? Ególatra”, disparó Giudici contra Ferraro luego de insultarlo.“Hacete cargo”, replicó Ferraro, en el momento más caliente del plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.El diputado de la Coalición Cívica pidió perdón por Twitter pero negó las acusaciones de la ex radical sobre un intento de agresión física durante la discusión en el plenario.Lo cierto es que la paciencia de Giudici se había agotado luego de escuchar primero al vicepresidente de la comisión de Prevención de Adicciones, Rogelio Iparraguirre (Unión por la Patria), que acusó a quienes firmaban el dictamen de minoría de no animarse a “ponerle el cascabel al gato al fenomenal negocio” del juego online.Pero terminó de perder las casillas cuando Ferraro hizo hincapié en las diferencias entre el dictamen de la mayoría y el de la minoría, que solamente prohíbe la publicidad en medios de comunicación pero no dice nada respecto de redes sociales, influencers, clubes de fútbol, camisetas deportivas, cartelería en estadios y en la vía pública."Lo estamos equiparando a la prohibición de publicidad del tabaco regulada por este Congreso de la Nación”, destacó el diputado de la Coalición Cívica.También Ferraro hizo referencia al vinculo entre el juego y la política y al respecto consideró que “no son gratuitas esas influencias”, en un tiro por elevación hacia los sectores que firmaron el dictamen de minoría.El dictamen de mayoría, firmado por la Coalición Cívica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, cosechó 90 firmas. En tanto, el dictamen de minoría obtuvo 58 firmas del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, en base a un proyecto de Silvana Giudici.