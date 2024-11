Fitch mejoró la calificación de Argentina: señales de estabilización económica aunque persisten dudas a futuro

La calificadora Fitch Ratings decidió elevar la nota de la Argentina en materia de deuda soberana de "CC" a "CCC". Este ajuste se da en un marco donde el riesgo país descendió a 780 puntos básicos, un nivel por debajo de su media histórica, lo que podría interpretarse como un signo de mejora en la percepción de los mercados internacionales sobre el país.

Según Fitch, esta decisión refleja una mayor “confianza en la capacidad del país para hacer frente a los próximos pagos de bonos en moneda extranjera sin una reestructuración”. Dicha confianza se sustenta en el crecimiento de las reservas internacionales, apuntaladas por el blanqueo de capitales que inyectó más de 20.000 millones de dólares, y la reducción de los diferenciales de los bonos soberanos.Sin embargo, no todo es optimismo. Fitch advirtió que persisten desafíos estructurales, como el bajo nivel de reservas netas y la incertidumbre sobre el financiamiento externo, factores que podrían complicar el panorama de estabilidad a largo plazo. "Si bien las reservas crecieron, todavía no alcanzan un nivel que garantice solidez frente a futuras obligaciones de deuda", señaló la calificadora.Asimismo, Fitch reconoció avances en la lucha contra la inflación y la estabilización económica, aunque no dejó de remarcar los riesgos que implican las políticas cambiarias y las obligaciones financieras del próximo año. En este sentido, el horizonte de 2025 se presenta como un verdadero desafío para el manejo macroeconómico del país, que deberá continuar ganando confianza en los mercados.