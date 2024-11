La reacción de la bancada radical tras la caída de Ficha Limpia: "Vemos quiénes están a favor de la transparencia y quiénes no"

La sesión especial convocada para debatir la Ley de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados quedó truncada este miércoles, dejando en evidencia las divisiones internas y las estrategias políticas que priman en el Congreso. Sin el quórum necesario, el proyecto no pudo ser tratado, generando un cruce de declaraciones y acusaciones entre las bancadas. El oficialismo y sectores de la oposición, incluidos bloques dialoguistas y la izquierda, se ausentaron del recinto, dejando al bloque proponente a tan solo 11 diputados de alcanzar los 129 necesarios.

Sectores como Encuentro Federal e Innovación Federal, claves para garantizar el número, decidieron no participar como muestra de descontento por la actitud de La Libertad Avanza (LLA) durante ese proceso. Así, el oficialismo, la izquierda y Unión por la Patria tampoco aportaron su presencia, mientras el radicalismo llevó a la totalidad de sus legisladores.Desde la bancada radical, los referentes no ocultaron su indignación., presidente del bloque, señaló con dureza:. De Loredo no ahorró críticas hacia los faltazos en el PRO y LLA, pero también destacó con ironía la “coherencia” de legisladoras peronistas de Córdoba, al acusarlas de perpetuar la falta de avance en esta legislación en la provincia.Por su parte,, vicepresidenta del bloque radical, puso el foco en la necesidad de garantizar la transparencia:. En su mensaje, resaltó que Ficha Limpia responde a una demanda ciudadana para frenar la impunidad y adelantó que insistirán con la convocatoria.También la diputadasubrayó la urgencia de legislar a favor de la ciudadanía:. En su intervención, dejó en claro que la lucha contra la corrupción no admite demoras ni excusas, exigiendo mayor compromiso de los legisladores ausentes.