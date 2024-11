Peones rurales pidieron la renuncia de José Voytenco en una manifestación masiva frente a UATRE

Ante un intenso cordón policial, los trabajadores rurales se manifestaron hoy desde las 10 hs hasta pasadas las 15 horas frente a la sede central de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), ubicada en el centro porteño, para exigir la renuncia de su Secretario General, José Voytenco, y de su Comisión Directiva Nacional ante la crisis pública que hace semanas atraviesa por una serie de denuncias por su millonario patrimonio, causas de corrupción y “allanamientos y una investigación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) por lavado de activos”.La masiva manifestación fue autoconvocada por el “Movimiento para la Recuperación de la UATRE” y contó con la presencia de dirigentes de distintas seccionales y muchos trabajadores de Bolsas de Trabajo que fueron cerradas. Durante la movilización, un fuerte vallado de la Federal no le permitió el acercamiento a la institución durante las cinco horas.En este marco, Aixa Petrati, Secretaria de Actas de la seccional La Plata y abogada denunciante, recordó que ya acudieron a la justicia para que se investigue y que la causa cayó en el juzgado de Loma de Zamora del doctor Federico Villena. “El eje de la discusión es cómo obtuvo la casa del club de campo Las Cañuelas con una valuación de un millón de dólares”.Así, sostuvo que salieron a la lucha “porque realmente todo eso que él está representando no representa la institución y los valores de UATRE. Este deterioro, tanto de la obra social, de RENATRE, lo estamos sufriendo desde fines de 2020 donde comienza una cadena de sucesión del Secretariado Nacional, en donde él queda como secretario general”. Y añadió: “No es solamente lo de la obra social que es realmente muy importante y lo más visible porque brinda salud. Pero desde 2022 hasta ahora se está viviendo persecución sindical y los salarios de los afiliados nunca mejoraron”.Además, destacó que, si bien representan a los peones rurales y una actividad que es el motor de Argentina, los salarios siguen a la baja. “Voytenco se llena de dinero y ostenta relojes de lujos, negociando una paritaria con un Cartier de 20 mil dólares. Todo esto nosotros lo veníamos sabiendo, pero realmente cuando explota en los medios, nos dio la fuerza para salir a denunciar”Por su parte, Agustín Andrada, Secretario General de la seccional La Plata 287, remarcó que están exigiendo la renuncia de José Voytenco por todas las denuncias que tiene en su contra. “Los trabajadores de La Plata necesitamos que esto se resuelva pronto”, afirmó.En la misma línea, Eduardo Davico, referente de Necochea, sostuvo: “Estamos pidiendo la destitución del compañero Voytenco, o por lo menos hasta que se aclare el tema judicial, ya que la obra social y los afiliados la están pasando realmente mal”.Para finalizar, Jorge Herrera, Secretario General de la seccional Pilar Buenos Aires, manifestó: “Se tienen que ir todos de UATRE y OPSRERA porque se llevan toda la plata y no dan ningún beneficio. Tenemos los salarios más bajos del país: 600 mil pesos, una vergüenza nacional. No sirve ni para la canasta básica”, concluyó.Una columna de los trabajadores se desplazó hasta la sede central del Renatre, ente que compuesto por el sindicato y las cuatro entidades rurales, luchan contra el trabajo en negro. “Fuimos a protestar ahí porque vemos un silencio cómplice de todo lo que pasa en la UATRE , la situación no da para más. El gremio se convirtió en una cloca de corrupción con los empresarios vinculados al sector del seguro, amigos de Voytenco”, indicó Andrada. Participaron también de las movilizaciones trabajadores de secciónales como Baradero, Río Tala, San Pedro, Zárate, Bandera (Santiago del Estero), Partido de la Costa,, General Rojo, Trenque Lauquen, Luján, Tandil, Florencio Varela, Moreno y Ramallo, entre otras .