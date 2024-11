Luis Caputo: "El cepo lo vamos a levantar en 2025"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró este jueves que el año próximo se levantará el cepo, aunque no pudo precisar en qué mes ocurrirá. Además, aseguró que "el dólar tarjeta va a bajar" una vez que finalice el Impuesto PAIS, el próximo 24 de diciembre.MAE y Matba Rofex aprueban la fusión que dará origen a A3, un nuevo mercado argentino"El cepo lo vamos a levantar en 2025, cuando estén dadas las condiciones", advirtió el titular del Palacio de Hacienda, en una entrevista con TN. "Se están dando algunas de las convergencias que nosotros buscamos, pero el nivel de reservas, si bien compramos un montón, hubo que hacer muchísimos pagos a organismos y bonistas, y estamos en reservas netas negativas. No hemos terminado con los problemas de stocks", explicó Caputo.El ministro de Economía remarcó que "es un mito que el país no crece si no sacás el cepo" y aseguró que "el año que viene Argentina va a crecer al 5% o más". "La gente que viene a invertir lo hace por 20 o 30 años. A esa gente no le importa si vas a salir del cepo en abril o en octubre, no les va a cambiar", agregó Caputo.El próximo 24 de diciembre es la fecha en la que está previsto (por ley) el fin del Impuesto PAIS. El ministro Caputo aseguró que, cuando eso ocurra, "el dólar tarjeta va a bajar". "Hoy, cuando vos gastás con tarjeta, te llega que debés tantos dólares, y podés pagar en pesos al dólar tarjeta, que es de $1.600, o podés pagar en dólares. La mayoría de la gente opta por pagar en dólares, porque agarra los pesos y compra los dólares al tipo de cambio libre, y cancela a $1.100", explicó el funcionario."En julio dijimos que el dólar iba a converger de arriba hacia abajo, una frase que me criticaron bastante cuando la dije, pero era lo que nosotros preveíamos y finalmente es lo que pasó", agregó Caputo.El ministro de Economía anunció que el Gobierno comenzó a hablar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un nuevo programa y señaló que la clave es que haya un desembolso grande lo más rápido posible. "Probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata. Te pueden dar 10.000, 15.000 o 20.000 millones (de dólares). Pero no es lo mismo que entre mucho al principio que te lo den a lo largo de mucho tiempo", sostuvo Caputo.