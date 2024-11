Aumentaron los peajes en Acceso Oeste, Panamericana y dos corredores viales: cómo quedó el cuadro tarifario

El Gobierno dispuso aumentos de peaje en Acceso Oeste, Panamericana y dos corredores viales a partir del domingo y lunes. La Dirección Nacional de Vialidad autorizó el incremento que dependiendo del tipo del vehículo, si es hora pico o no, o si es pago automático o manual. Los precios oscilarán entre $337,60 y $6.000.La medida fue implementada a través de tres resoluciones, la 1203/2024 establece el aumento para acceso Norte y Oeste de CABA, la 1205/2024 en el Corredor Vial N°18 y la 1297/2024 en los tramos I al X de los Corredores Viales Nacionales con la firma de Marcelo Campoy, titular de la Dirección General de Vialidad Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Economía.En el caso del Corredor Vial Nacional - Tramos I a X, tiene en cuenta a los peajes de las estaciones de Zárate, Molle Yaco, Colonia Victoria, General Lagos, Ituzaingó, Fernández, Sampacho, Larena, Ricchieri, Ezeiza, Saladillo, Azul, Balcarce, Tres Arroyos, Necochea, Camet, Santa Clara, Mar Chiquita, Villa María, San Francisco, Colón, Gualeguay, Paraná, Nogoyá, Gualeguaychú, Urdinarrain, Cabeza de Buey, La Florida, Basavilbaso y Concordia. Cuyo importe varía entre $486,14 y $6.100.Los horarios picos son de lunes a viernes entre las 7:00 a 11:00 y 16:00 a 20:00. Mientras que sábados, domingos y feriados son de 11:00 a 15:00 sentido PBA y de 17 a 21:00 sentido CABA.Horarios no pico - Pago manualCategoría 1: $350Categoría 2: $700Categoría 3: $1.400Categoría 4: $1.400Categoría 5: $2.100Categoría 6: $2.800Categoría 7: $3.400Horarios pico - Pago manualCategoría 1: $450Categoría 2: $900Categoría 3: $1.700Categoría 4: $1.700Categoría 5: $2.500Categoría 6: $3.300Categoría 7: $4.100Horarios no pico - Pago automáticoCategoría 1: $337,60Categoría 2: $675,19Categoría 3: $1.350,38Categoría 4: $1.350,38Categoría 5: $2.025,58Categoría 6: $2.700,75Categoría 7: $3.375,96Horarios pico - Pago automáticoCategoría 1: $405,12Categoría 2: $810,25Categoría 3: $1.620,48Categoría 4: $1.620,48Categoría 5: $2.430,72Categoría 6: $3.240,96Categoría 7: $4.051,20Horarios no pico - Pago manualCategoría 1: $350Categoría 2: $700Categoría 3: $1.400Categoría 4: $1.400Categoría 5: $2.100Categoría 6: $2.800Categoría 7: $3.400Horarios pico - Pago manualCategoría 1: $450Categoría 2: $900Categoría 3: $1.700Categoría 4: $1.700Categoría 5: $2.500Categoría 6: $3.300Categoría 7: $4.100Horarios no pico - Pago automáticoCategoría 1: $337,60Categoría 2: $675,19Categoría 3: $1.350,38Categoría 4: $1.350,38Categoría 5: $2.025,58Categoría 6: $270,77Categoría 7: $3.375,96Horarios pico - Pago automáticoCategoría 1: $405,12Categoría 2: $810,24Categoría 3: $1.620,48Categoría 4: $1.620,48Categoría 5: $2.430,72Categoría 6: $3.240,96Categoría 7: $4.051,20Estación de Peaje Zárate (RN 12) - Modalidad de Pago ManualCategoría 1: $1.500Categoría 2: $3.000Categoría 3: $3.000Categoría 4: $4.500Categoría 5: $6.000Categoría 6: $6.000Estaciones de Peaje Colonia Elía, Yeruá y Piedritas - Modalidad de Pago ManualCategoría 1: $900Categoría 2: $1.700Categoría 3: $1.700Categoría 4: $2.500Categoría 5: $3.300Categoría 6: $3.300Estación de Peaje Isla La Deseada (Puente Rosario-Victoria) - Modalidad de Pago ManualCategoría 1: $450Categoría 2: $900Categoría 3: $1.700Categoría 4: $1.700Categoría 5: $2.500Categoría 6: $3.300Categoría 7: $4.100Estación de Peaje Zárate (RN 12) - Modalidad de Pago AutomáticoCategoría 1: $1.485,44Categoría 2: $2.970,88Categoría 3: $2.970,88Categoría 4: $4.456,32Categoría 5: $5.941,76Categoría 6: $5.941,76Estaciones de Peaje Colonia Elía, Yeruá y Piedritas - Modalidad de Pago AutomáticoCategoría 1: $810,24Categoría 2: $1.620,48Categoría 3: $1.620,48Categoría 4: $2.430,72Categoría 5: $3.240,96Categoría 6: $3.240,96Estación de Peaje Isla La Deseada (Puente Rosario-Victoria) - Modalidad de Pago AutomáticoCategoría 1: $405,12Categoría 2: $810,24Categoría 3: $1.620,48Categoría 4: $1.620,48Categoría 5: $2.430,72Categoría 6: $3.240,96Categoría 7: $4.051,20