"Cristina es más leal": Lilia Lemoine continúa su embestida contra Victoria Villarruel

La diputada de La Libertad Avanzaapuntó nuevamente contra la vicepresidentaa propósito de las críticas que lanzó presidente Javier Milei contra ella, la comparó con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y la definió como "más leal" .Lemoine consideró que la ex mandataria es "más leal" que Villarruel. “Yo fui un poco más brusca con 'Bichacruel'. Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina., lanzó la lesgisladora.En ese sentido, admitió: "Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podríamos estar ocupándonos de eso”.En diálogo con el canal de streaming Laca, la diputada consideró que Villarruel buscó separarse de las decisiones del Gobierno "para no sufrir el costo político" y señaló el ejemplo de las marchas universitarias. "”, recordó.Además, le cuestionó a la titular del Senado que “cobra 8 millones y medio de pesos por mes, viáticos y tiene asesores para trabajar en el Senado y hacer sonar la campanita". "Es lo único que le pedimos”, completó.El mandatario había expuesto la interna con su vice el miércoles al calificarla como casta. “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles", apuntó Milei al tiempo que consideró: "Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta".