Diputados piden una nueva sesión especial para tratar el proyecto Ficha Limpia: cuándo sería

Los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica y el MID en la Cámara de Diputados solicitaron al presidente del cuerpo, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el jueves 28 de noviembre a las 10 para tratar los proyectos de "Ficha Limpia", "Reincidencia y reiterancia", "Votación de los argentinos en el exterior" y "Juicio penal en ausencia del imputado".El miércoles, el oficialismo y los bloques aliados no lograron reunir el quórum necesario para dar inicio al debate de los tres primeros proyectos. El pedido de esta nueva sesión especial incluye también el proyecto de "juicio penal en ausencia del imputado".El proyecto de modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, más conocido como Ficha Limpia, establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales. Se trata de una iniciativa insignia del PRO, quienes anunciaron este lunes tras la reunión de su Mesa Ejecutiva, que insistirían con este pedido. En ese mismo anuncio, también adelantaron la postura de no dar quórum a la sesión de esta tarde pedida por los opositores.El dictamen mayoritario sobre Ficha Limpia –que firmaron el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica- establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.Además, el texto incorpora entre las prohibiciones para presentarse en las elecciones las condenas por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y otros delitos que hayan sido incorporados.La inhabilitación para competir se extiende desde la sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso, lo que incluye la revisión del Tribunal de Casación y excluye la revisión final de la Corte Suprema de Justicia.