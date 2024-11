Rodrigo De Loredo defendió las PASO: "No estoy a favor de eliminarlas, sería un retroceso"

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, defendió las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno busca eliminar, y explicó las razones de su cercanía al Ejecutivo. "Desde nuestra mirada, las PASO vinieron a resolver un problema, un verso constitucional como los Moyano con los sindicatos", planteó este domingo en diálogo con Radio Rivadavia.Esta semana, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados dos proyectos que tienen como objetivo principal eliminar las primarias obligatorias, modificar el sistema financiamiento de los espacios políticos y cambiar la ley Orgánica de Partidos Políticos. Para tratar estos proyectos el Gobierno deberá incluirlo en la convocatoria a sesiones extraordinarias o, en su defecto, esperar hasta el 1° de marzo, ya que solo queda una semana para que concluya el período ordinario.Este miércoles concluyó el plazo para poder emitir los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones. Así, para poder tratar la eliminación de las PASO el oficialismo deberá encarar negociaciones con todos los bloques políticos, ya que se requieren 129 votos en diputados y 37 en el Senado para modificar una ley electoral. "Estamos de acuerdo en una herramienta de mejoras para las PASO. Yo no estoy a favor de eliminarla, sería un retroceso. Hay que corregirlas, pero no volvamos a hacer a los partidos políticos el gremio de camioneros", insistió De Loredo.En cuanto a los cambios en la normativa que rige a la política, el diputado afirmó: "Creo que el Gobierno hace tiempo quería reformas de este tipo".Además, el legislador cordobés se refirió a las ocasiones en las que apoyó las iniciativas del oficialismo, pese a los continuos ataques del presidente Javier Milei al radicalismo. "Nuestra postura es de racionabilidad, por eso la mayoría de las veces acompañamos al Gobierno", planteó. Sin embargo, tomó distancia en otros temas: "No banco las huevadas como que no aceptan el cambio climático".