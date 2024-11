"No es para proscribir a Cristina Kirchner: Guillermo Francos defendió el proyecto de Ficha Limpia

Frente a la sesión fallida en el Congreso, el jefe de Gabinete,, salió a defender el proyecto dey aclaró que “no es bueno que se piense que se sanciona una ley para proscribir a Cristina Kirchner”."Me parece bien la Ficha Limpia”, apuntó Francos en diálogo con LN+ sobre la iniciativa que a iniciativa del PRO que busca prohibir que se presenten como candidatos a cargos nacionales quienes tengan una condena firme por corrupción.Si bien el proyecto no obtuvo el quorum para avanzar con el tratamiento, debido a la ausencia de los 99 diputados de Unión por la Patria, 5 del bloque de Izquierda y ausencias por parte de legisladores del PRO y libertarios; el jefe de los ministros consideró que “está muy próximo a aprobarse, por lo menos en Diputados”.“Estoy de acuerdo con la sustancia, no con la circunstancia", sostuvo en referencia a la relación que parece tener el proyecto con la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Y remarcó: “El dictamen del proyecto -que fue firmado por PRO, libertarios y radicales- propone la inhabilitación para ser candidato “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando sea confirmada por un órgano judicial de instancia superior”. Este órgano sería la Cámara de Casación, incluso si la persona condenada aún puede apelar ante la Corte Suprema de la Nación, tal como se especifica en el texto. La medida se mantendría vigente hasta que se produzca una eventual revocación de la condena o el cumplimiento de la pena correspondiente.Además Francos se refirió a otros dos temas claves: la eliminación de las PASO y la aprobación del Presupuesto 2025. Sobre este último, insistió nuevamente en que”.Mientras que confirmó que avanzará con la eliminación de las elecciones primarias. “En primer lugar, porque la experiencia demuestra que no han sido de utilidad, han sido poco utilizadas, han resuelto un caso de una interna, ¿no? Ehh. En segundo lugar, porque tiene un costo innecesario. la Argentina no está en condiciones de gastar sin sentido. Se gasta mucha plata en una elección. Y en tercer lugar, porque ¿por qué tenemos que obligarla a la gente a ir a votar en la interna de un partido para que los partidos decidan? Este es una cuestión interna de cada partido”, enumeró.