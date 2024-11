La lamentable justificación del secretario de Cultura sobre los despidos en el INCAA: Filmaban cada bodrio

En medio de un recorte cada vez más fuerte, el secretario de Cultura de la Nación,, criticó la gestión anterior a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por los subsidios a ciertas películas que, según él, no debían recibirlos.”, lanzó Cifelli en declaraciones a Radio Mitre. El funcionario apuntó contra la gestión anterior a quienes acusó de otorgar subsidios “a los amigos”, sin que supuestamente nadie eligiera o viera el contenido de las películas propuestas. “Hace unos años, en un canal de aire, todos los sábados pasaban lo que quedaba del INCAA y había cada película”, consideró.También aprovechó para critica al Gobierno anterior, sobre el que acusó de usar “la cultura para hacer política partidaria”. Cifelli ejemplificó: “En el Palacio Libertad (ex CCK) me encontré con un busto a (Hebe) de Bonafini, la marcha peronista ploteada y la placa con Cristina (Kirchner), (Julio) De Vido y (José) López, tapé y borré todo”. Y, además, señaló que tapó dos placas referidas al ex presidente, Néstor Kirchner, para realizar un homenaje a todos los secretarios de Cultura desde la vuelta de la democracia.Sobre la actualidad del INCAA, el secretario afirmó que se conformó un comité evaluador, que se encarga de revisar el contenido que se va a filmar. “Todo este año se están dando microcréditos y algún que otro subsidio, pero con otros criterios”, subrayó. Y puntualizó:”.A su vez, Cifelli afirmó: “″. En ese sentido, explicó que actualmente alquilan distintos espacios del predio, con los cuales pagarán la deuda del año pasado.Sobre la visión del Gobierno libertario y los recortes a la cultura, el funcionario remarcó: “En este momento no es que no le interesa, hay otras prioridades que el presidente van por ahí". "Todo siguió funcionando y no se cerró nada”, dijo a pesar de los fuertes recortes y despidos del sector.Sobre el cambio de dependencia de la cartera que ahora pasó a ser parte de la Secretaría General de la Presidencia, adelantó: “Queremos llevar la cultura argentina al exterior. Hay un proyecto para 2025 de hacer la semana argentina en Madrid y Barcelona, junto a Marca País y la Agencia de Inversiones, y hacer un montón de actividades con las marcas argentinas”.Además, Cifelli confirmó que el año próximo se realizará la Feria del Libro Infantil, aunque la realización de la histórica Feria del Libro todavía no está confirmada.