Desguace del Estado:el INTA pierde un emblemático edificio de Palermo

La decisión del gobierno de poner a la venta su emblemático edificio en Palermo, ubicado en Cerviño y Ortiz de Ocampo, generó una oleada de críticas y preocupación en gremios, trabajadores y sectores vinculados al agro. Este inmueble, considerado estratégico, será subastado el próximo 23 de diciembre con un precio base de 6.378.968 dólares, según resoluciones publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Mientras los gremios preparan una movilización frente a la sede central del INTA este jueves 28, el sector agropecuario también se organiza para resistir este embate. "No solo no respetaron los procedimientos legales, sino que están vulnerando el funcionamiento del organismo", denunció Romero. La puja entre los intereses del gobierno y las necesidades del INTA se perfila como una batalla crucial para el futuro de uno de los organismos más importantes del país, cuyo desmantelamiento afecta no solo a sus trabajadores, sino también al desarrollo productivo nacional.

Desde los gremios, las voces se alzan contra lo que consideran una decisión arbitraria y perjudicial.. La Resolución 65/2024 que declara el edificio "innecesario" y la 70/2024 que autoriza su subasta han sido calificadas como actos que vulneran la normativa del propio organismo, generando un fuerte malestar interno."Estos campos no están vacíos; hay proyectos de largo plazo en marcha", señaló Julieta Boedo, delegada de ATE, enfatizando el impacto devastador que estas medidas tendrán sobre la producción científica y tecnológica.