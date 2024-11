Con largas filas desde la madrugada y colapso en la web, Trenes Argentinos arrancó con la venta de pasajes a larga distancia

En apenas seis horas, se vendieron los primeros 90.400 boletos de los cuales el 85% fue adquirido vía web (se ofrece un descuento del 10%) mientras que solo el 15% se obtuvo de manera presencial. Hasta las 16 ya se habían vendido 114.000.

Trenes Argentinos puso este lunes a la venta los pasajes de larga distancia para la temporada de verano con destino a las ciudades de Mar del Plata, Pinamar y Bragado y que partirán desde la estación de Constitución desde diciembre y hasta el 4 de marzo cuando termina el fin de semana extra largo de Carnaval. En las primeras horas se vendieron más de 80 mil tickets, a razón de 250 por minuto.La empresa recordó además que mañana habilitará la venta de pasajes a las ciudades de Rosario, Córdoba, Tucumán y Junín.Asimismo los pasajes tienen un descuento del 40% para jubilados; del 50% para chicos de entre 3 y 12 años mientras que los menores de 3 no pagan ticket siempre y cuando no ocupen asiento. En la página web también pueden tramitarse pasajes gratuitos para aquellas personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).Los boletos a Mar del Plata se venden a 35 mil pesos en primera y a 42 mil pesos en premium, con tres salidas diarias y un refuerzo semanal. La formación para además en 12 estaciones intermedias. En total se ofrecen 239 mil pasajes a Mar del Plata para toda esta temporada de verano.Los 15 mil tickets del servicio General Guido-Divisadero de Pinamar cuestan 28 mil pesos e incluye el boleto para hacer combinación (si se sale de Constitución, hay que ir abordar inicialmente el tren a Mar del Plata). Sale tres veces por semana, los días miércoles, viernes y domingos.En tanto, hay 30 mil pasajes para viajar a Bragado con un valor de 12 mil pesos en primera y 14.295 pesos en premium. Este servicio tiene tres salidas semanales los lunes, miércoles y viernes.A diferencia de años anteriores, Trenes Argentinos informó que no es necesario hacer la confirmación de viaje, por lo que después de comprar no se deberá realizar ningún trámite adicional.La mayoría de los pasajes se están comercializando a través del sitio web de Trenes Argentinos pero se puede conseguirlos también de manera presencial en las estaciones de Constitución; Once y Retiro.También se habilitaron 17 boleterías intermedias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de las líneas Roca (Korn, La Plata, Temperley, Quilmes, Monte Grande); Sarmiento (Haedo, Gral Rodríguez, Liniers, Moreno y Merlo); Mitre (Belgrano R, General Urquiza y Tigre); San Martín (José C. Paz, Pilar y San Miguel) y Belgrano Sur (Tapiales).Además, los tickets pueden adquirirse en los más de 30 puntos de venta que Trenes Argentinos posee en el interior del país.