El Gobierno reglamentó la Boleta Única de Papel y comenzará a regir en las elecciones legislativas de 2025

El Gobierno reglamentó la Ley N° 27.781 que establece el uso deLos cambios en el Código Electoral Nacional comenzarán a regir para las elecciones 2025.La iniciativa aprobada por el Congreso, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, modifica diversos artículos de la Ley N° 19.945, contemplando aspectos clave como el registro y oficialización de candidatos, el diseño y contenido de la Boleta Única y las reglas para su implementación y uso en elecciones primarias, generales y del Parlamento del Mercosur.El objetivo de esta nueva medida es evitar inconvenientes durante los comicios como el robo u ocultamiento de boletas y el presunto "abuso de los sellos de goma”, es decir, de partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales.A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel tiene a todos los candidatos y partidos en una misma boleta. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes podrán realizar una de las siguientes opciones:, con marcas en los casilleros individuales para cada categoría.-Si no se marca ninguna opción, será considerado un voto en blancoAsí, según el decreto 915/2024, un voto será válido si utiliza una boleta única oficializada, las marcas en los casilleros son claras y se elige una opción electoral por categoría. ¿Cuándo un voto es nulo? el voto será anulado cuando se use una boleta no oficializada, si se marca más de una agrupación política para la misma categoría. Si la boleta tiene roturas o inscripciones que impiden identificar la elección.