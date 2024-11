El oficialismo se mide con la oposición en el Congreso: Presupuesto, deuda, ludopatía y Ficha Limpia los temas claves

El Congreso comienza este martes tres días intensos de jornadas legislativas en las que el oficialismo y la oposición se medirán para impulsar o frenar el tratamiento varios proyectos claves: el DNU sobre canje de deuda, Ficha Limpia, Ludopatía y democracia sindical. Además continúan las negociaciones por el Presupuesto 2025 y el miércoles, en tanto, se espera la presencia de Guillermo Francos en el Senado.Ante el fin de las sesiones ordinarias, los principales bloques de la Cámara de Diputados presentaron la semana pasada cuatro convocatorias para debatir una serie de proyectos de ley a pesar de no tener asegurado el quórum en el recinto.La agenda parlamentaria, el diputadoque pone límites a las reelecciones en los gremios, quita la obligatoriedad de la cuota solidaria y establece el cupo femenino en las organizaciones sindicales. El legislador radical pidió una sesión especial para debatir su proyecto, pero no cuenta con el apoyo necesario para el quorum dado que el dictamen fue cuestionado por la mayoría de los bloques opositores por no alcanzar las firmas que exige el reglamento. El jueves pasado Tetaz envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, para pedir que se incluya en la sesión ese expediente, a fin de determinar su validez, pero como eso no ocurrió solicitó la sesión especial.A las 15 comenzará un tratamiento clave para el Gobierno, Unión por la Patria y los radicales de Democracia para Siempre buscarán alcanzar el quórum para tratarsin aval del Parlamento. Este DNU es crucial para el ministro de Economía,, porque le permite renegociar la deuda sin tener que cumplir con los requisitos establecidos en la ley de administración financiera que son cumplir con dos de tres: mejorar plazos, interés o monto.MIÉRCOLES: PROYECTO DE LUDOPATÍA Y FRANCOS VA AL SENADOEl miércoles, la Cámara de Diputados volverá a reunirse a las 12 para debatiry el fenómeno de las ciberapuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar. Los diputados decidieron avanzar en una ley para limitar la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, así como el sponsoreo de equipos de fútbol, ante el crecimiento de las apuestas de los adolescentes y jóvenes con números alarmantes., de pronósticos y apuestas deportivas en línea. El debate se realizará en medio de una fuerte presión de las empresas de apuestas para que no se trate esa iniciativa, según denunció la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade.El miércoles también está previsto que el jefe de Gabinete,, presente su informe de gestión ante el Senado. La exposición de Francos, que comenzará a las 10, se encuentra encuadrada en la Constitución nacional, que en su artículo 101 expresa que el "jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes".y con poca concurrencia de la totalidad de los bloques a la Cámara alta. La última sesión fue el pasado 27 de septiembre, cuando los legisladores aprobaron la ley que amplía el Registro de Datos Genéticos, un proyecto en homenaje al ARA San Juan, dos pliegos de camaristas federales y la emergencia ambiental en Córdoba por 180 días.JUEVES: FICHA LIMPIA Y JUICIO EN AUSENCIAPara terminar, el jueves a las 10 de la mañana, el oficialismo, el PRO y la UCR buscarán sancionar el proyecto de ley que permitepara aquellos imputados que se hayan fugado o no se encuentren en el país, tal como sucede con los iraníes acusados por el atentado a la sede de la AMIA.Será la última sesión del primer período ordinario del gobierno de Javier Milei. Allí la Libertad Avanza y los dialoguistas insistirán en el debate del proyecto deque impide a los dirigentes condenados en segunda instancia poder ser candidatos en las elecciones nacionales, una normativa que tiene como principal apuntada a la expresidentaEl oficialismo, junto a los aliados, había intentando aprobar Ficha Limpia el miércoles pasado, pero la sesión fracasó porque les faltó un diputado para llevar al quórum de 129 legisladores; ahora sumó al temario el juicio en ausencia. El proyecto impide que se postulen quienes tengan condena por los delitos penales de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.LOS GOBERNADORES PRESIONAN POR UN PRESUPUESTO 2025En medio de la disputa con la oposición, los gobernadores presionan al oficialismo para que retome el debate sobre el Presupuesto 2025 y por estas horas se cree que podrían utilizar el tratamiento sobre el DNU de deuda como mecanismo de presión para lograr atraer al Gobierno a la mesa de negociación.En las últimas horas volvieron a insistir con la necesidad de que mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para buscar destrabar la aprobación de la ley de gastos y recursos del próximo año. Esa negociación podría producirse en las próximas horas, aunque aún no hay una reunión agendada.