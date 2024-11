Ante la falta de quorum, se cayó la sesión en Diputados para rechazar el DNU sobre canje de deuda

El debate se frustró por la ausencia no solo del oficialismo –lo que era previsible- sino también de los bloques dialoguistas –Pro y UCR- que no bajaron al recinto tras recibir directivas de sus gobernadores.

El decreto 846/2024 es clave para la ingeniería financiera de Caputo, ya que lo libera del cumplimiento de la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto, el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre no lograron quorum en Diputados para rechazar el DNU 846/2024, que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, realizar canjes de deuda en moneda extranjera sin aval del Congreso.La sesión llegó a contar con 120 legisladores sentados en sus bancas -a solo 9 del quorum- antes de que Martín Menem, presidente del cuerpo, decidiera darla por terminada por falta de quorum.En pleno tironeo con la Casa Rosada por el presupuesto 2025, los mandatarios provinciales “aliados” decidieron no obturar las posibilidades de reanudar las negociaciones con el Gobierno.Según trascendió en las últimas horas, la Casa Rosada estaría estudiando la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso e incluir, en el temario, el proyecto de ley del Presupuesto 2025. Esta posibilidad disuadió a los gobernadores a no llevar la confrontación al límite y, por tal motivo, bajaron línea a sus legisladores para no dar quorum en la sesión especial de hoy.