Paoltroni apuntó contra el Gobierno de Milei por polarizar con Cristina Kirchner: "La abuela se los va a masticar de a uno"

El senador libertario Francisco Paoltroni cargó con dureza contra la estrategia de sus correligionarios de La Libertad Avanza (LLA) para encarar las elecciones legislativas del próximo año."El gobierno ha elegido una estrategia que es salvarla a Cristina Kirchner de ficha limpia y de la condena final, que juegue las próximas elecciones y polarizar junto a ella. Te bajan a (Victoria) Villarruel y suben a Lilia Lemoine y bajan al Gordo Dan", apuntó el legislador en diálogo con Jorge Rial por Radio 10.En ese sentido, advirtió al partido libertario por la preponderancia de Cristina Kirchner en el escenario político actual:Paoltroni aseguró queEn esa misma línea, cargó contra lo que denominó elque conforman Javier y Karina Milei, y Santiago Caputo. "Acá todo el que tiene un poquito de brillo molesta. Atacan a Villarruel porque asoma. No hay nadie más comprometida con este gobierno que la vicepresidenta, con un trabajo fenomenal en el Senado", sostuvo."Las críticas a la Vicepresidente son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña. Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las personas con las que se está rodeando no son los mismos de siempre, son los peores de antes", disparó.Asimismo, apuntó contra uno de losde las filas oficialistas. "El Gordo Dan es un estafador moral pero recontra privilegiado de la peor casta de Santiago del Estero. Lo que vivió, comió y estudió todo pagado por la casta de Santiago del Estero. El ministro (Guillermo) Francos saliendo a defender a un tuitero impresentable y bajar a (Diana) Mondino y Villarruel, es un disparate", sentenció.Y siguió: "Estos tipos son unos mentirosos (...) Daniel Parisini (el Gordo Dan) aparentemente sería médico cirujano, o el mismo se presenta como médico cirujano que supo trabajar en hospitales públicos así que él también es un hombre que viene operaciones, ahora viene a ser otro tipo de operaciones, hasta casi vinculadas a la SIDE".