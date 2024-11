Los trolls libertarios intentaron boicotear Spotify por una canción de Lali Espósito pero fracasaron en su misión

QUÉ BARATO ESTÁ YOUTUBE MUSIC pic.twitter.com/ZVUnw56UWv — DAN (@GordoDan_) November 25, 2024

Spotify desató la ira de los trolls libertarios tras una publicación en redes sociales con la que buscaba promocionar la nueva canción de Lali Espósito. Los simpatizantes de Milei instaron un boicot contra la plataforma pero no tuvo el efecto deseado: los suscriptores aumentaron y el tema "No me importa" consiguió ubicarse como tendencia hasta en YouTube Music.La publicación en cuestión decíay citaba una foto de la cantante con una remera con la descripción: "Nunca fui lo que querían de mí". El uso del lenguaje inclusivo, sumado a la conocida posición política de la cantante argentina respecto a Milei, a quien le dedicó su tema "Fanático", generó indignación en los trolls libertarios, que calificaron al posteo de "micromilitancia kirchnerista".Además, los libertarios buscaron realizar un boicot contra Spotify: instaron a abandonar la plataforma y utilizar a Youtube Music como reemplazo. Como era de esperarse, los cuestionamientos también incluyeron burlas hacia Lali.Sin embargo, los ataques generaron el efecto contrario.En la era digital, incluso los intentos de boicot pueden convertirse en promoción.