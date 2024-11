Inflación en Diciembre: qué aumentos vienen sobre el fin del año y para el 2025

Con diciembre llegarán los últimos aumentos del año. El Gobierno tiene en análisis el incremento de las tarifas de servicios públicos y de combustibles, pero no está definido el nivel del ajuste.Las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar sus notificaciones de aumento a los afiliados con la actualización de las cuotas que deberán pagar en diciembre. Algunas ya confirmaron sus incrementos, como es el caso de OSDE, con un promedio de 3,6%; Galeno, 3,7%; Swiss Medical, 3,5% y Omint un 3,9%. Por su parte, Sancor Salud, bajó del 6,1% al 3,06% y Medifé, pasó del 4,7% al 3,4%.El incremento menos pronunciado lo marcó Accord Salud, que comunicó a sus afiliados una suba de 2,9%, luego de haber subido su cuota un 6,9% en noviembre. Por el contrario, la empresa Avalian subió la cuota de 4,5% a 4,9%.El ex secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, ya había explicado en octubre que la actualización de las tarifas de servicios públicos continuaría, aunque aseguró entonces que el incremento “no será sustantivo”, y se ubicaría en torno a lo indicado por la inflación.Efectivamente, la Secretaría de Energía confirmó a este medio que está en análisis cuánto se incrementarán las tarifas de cara al mes entrante. Las primeras estimaciones privadas marcan una suba de entre el 2% y 4%, pero eso aún no está definido.Para Julián Rojo, investigador del IIEP-UBA, es probable que a partir de diciembre “crezcan fuerte las cantidades demandadas de energía eléctrica” que, a su vez, vendrán acompañadas de cuadros tarifarios más altos.Según pudo saber Ámbito, desde YPF analizan autorizar nuevamente una suba de impuestos del 1%. Sumado al 2% por el "crawling peg", que corre a ese ritmo, los combustibles podrían subir alrededor del 3% en promedio en todo el país.Los contratos de alquiler que se rigen por la antigua ley de alquileres también sufrirán un nuevo incremento en diciembre. De todos modos, por tercera vez en cuatro años, el Índice de Contratos de Locación (ICL) mostró una desaceleración en el incremento por lo que el aumento será del 208,67%, casi 20 puntos menos que los registrados en noviembre (227,14%), según los datos relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). A su vez, el próximo mes también se ajustarán los acuerdos de alquiler pactados bajo la actualización del índice Casa Propia, que varía de forma semestral. En diciembre será de 66,97%.Por su parte, la provincia de Buenos Aires definió una actualización del 3,8% para el caso de los colegios privados subvencionados. En tanto, los colegios de la Ciudad de Buenos Aires tendrán una actualización del 4,95%. Ambas jurisdicciones anticiparon una suba del 6% para marzo del año próximo.De acuerdo a la información de AySA, la factura de agua subirá un 3%. La factura media mensual sin impuestos para el nivel zonal alto será de $26.017, para el nivel zonal medio de $23.627 y el nivel zonal bajo de $18.895. La empresa lanzó un Plan de Regularización de Deudas que ofrece facilidades de pago, descuentos y cuotas, con el objetivo de equilibrar el ajuste del costo de los servicios. A su vez, AySA informó que seguirán vigentes los beneficios de la Tarifa Social y los subsidios del 15% para los zonales bajos.