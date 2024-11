El gobierno de Insfrán anunció un bono de 700 mil pesos

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció este mediodía un bono excepcional de 700.000 pesos para los empleados estatales activos y pasivos de la provincia. La medida, que se pagará en dos cuotas a partir de enero de 2025, busca mitigar lo que desde la administración provincial consideran una pérdida del poder adquisitivo debido a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, más allá del impacto directo sobre los trabajadores, el anuncio también parece tener un claro objetivo político: criticar la gestión del presidente y sus reformas económicas.

El bono se distribuirá en dos partes iguales, con una cuota inicial en enero y la segunda en febrero, en un intento por ofrecer un alivio inmediato a los empleados públicos ante el creciente costo de vida.declaró Insfrán. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de polémica: aquellos empleados con ingresos superiores a los 2.000.000 de pesos no recibirán el bono, así como también quedarán fuera de la asignación las autoridades superiores y quienes hayan ocupado cargos jerárquicos.La crítica al gobierno de Milei se profundiza cuando se observa que este bono no es solo un alivio económico, sino también una clara respuesta a las políticas de ajuste que caracterizan la administración libertaria. De hecho, el propio Insfrán destacó que estas medidas financieras son una crítica directa a las decisiones del gobierno nacional, que, según él, han agravado la situación económica de muchas familias formoseñas. En su discurso, el mandatario aseguró que la provincia ha podido financiar este bono gracias a un manejo eficiente de los recursos locales, sin recurrir a endeudamiento externo o interno, lo que plantea un contraste con la creciente deuda pública del gobierno nacional.Cabe señalar que este tipo de medidas también ha generado un debate sobre la sostenibilidad a largo plazo de los aumentos salariales y los bonos extraordinarios. Si bien la administración provincial asegura que el bono y las modificaciones salariales implementadas en 2024 no comprometen la estabilidad financiera de Formosa, la cifra total del gasto en personal de más de 300.000 millones de pesos para este año genera preocupaciones sobre el impacto fiscal futuro.