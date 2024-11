La Secretaría de Trabajo suspendió el Congreso Anual de la UATRE y avanzan las causas de corrupción contra Voytenco. El gremio no logró acreditar la legalidad y la legitimidad de los congresales que iban a participar del encuentro que se iba a realizar este jueves en Puerto Madryn.La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales suspendió hoy preventivamente el Congreso Anual que iba a realizar la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Puerto Madryn. Es porque existen casi dos decenas de elecciones de seccionales sin resolver, en la práctica impugnadas, por lo tanto no puede acreditarse la legalidad y la legitimidad de los congresales citados al encuentro.La determinación, con la firma de Claudio Aquino, marca un golpe para la conducción de Voytenco que espera conseguir un aval político para el cuestionado balance de la organización. El gremialista atraviesa momentos de extrema debilidad con denuncias internas y mediáticas respecto del manejo de los fondos del sindicato y de la Obra Social sindical, actualmente intervenida.Entre los múltiples frente judiciales abiertos que tiene Voytenco por estas horas, lo compromete la causa que le sigue la Unidad de Información Financiera (UIF). Allí es investigado por lavado de activos dado que su multimillonario patrimonio parece no corresponderse con los ingresos formalmente declarados.“La Secretaría de Trabajo entendió que todas las denuncias presentadas contra los manejos y gestiones de José Voytenco, tienen que parar de ser convalidadas por los congresales seleccionados a su discreción, son actos contrarios a los derechos sindicales. Por eso, el Poder Ejecutivo manifestó que suspender el congreso es la mejor medida para que Voytenco no siga actuando y disponiendo en la UATRE a su antojo con impunidad y en desmedro de los afiliados”, sostuvo Aixa Petrati, secretaria de Actas de la Seccional La Plata y referente del “Movimiento para la Recuperación de la UATRE”.Cabe destacar que dicho agrupamiento opositor con distintas secciónales se manifestó la semana pasada contra Voytenco en la sede central porteña del gremio ante las distintas causas que se tramitan por el manejo irregular de fondos en la Obra Social (OSPRERA), la cual mantiene intervenida hoy el gobierno nacional por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).“Se hizo lo correcto al suspender el congreso en un hotel de lujo en Madryn con una prepuesto operativo cercano a los mil millones de pesos -,cuando un peón gana 600 mil pesos por mes-y el sindicalista Voytenco y la conducción están investigados por corrupción”’, agregó Petrati.Entre las seccionales que pidieron la intervención de Trabajo se encuentran las de Pilar, La Plata, Pilar, Necochea, Baradero, Río Tala, San Pedro, Zárate, Bandera (Santiago del Estero), Partido de la Costa,, General Rojo, Trenque Lauquen, Luján, Tandil, Florencio Varela, Moreno y Ramallo, entre otras.