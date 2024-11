Viral: La televisión peruana se burló de Milei en una parodia de su cruce con Petro

#Medios | Milei fue ridiculizado en la TV peruana: "Tú no debes ir a la Casa Rosada, sino al manicomio".



📲 La viralización del sketch ocurre en medio de la polémica por el supuesto video del G20 en el que Milei protagoniza un ataque de ira, el cual todavía no salió a la luz. pic.twitter.com/SgkeVVl3Kj — Política Argentina (@Pol_Arg) November 28, 2024

Mientras en Argentina todavía los medios de comunicación reclaman el registro del cruce que denunció el presidente colombiano, Gustavo Petro, con Javier Milei en la cumbre del G20, en las redes sociales se viralizó un sketch de la televisión peruana donde un grupo de actores caricaturizan una pelea entre el Presidente argentino y Luis Miguel, que los usuarios confundieron con una personificación de Petro.Es que el medio Ciclo JB realizó un sketch ridiculizando al mandatario nacional por sus gestos grandilocuentes y exaltados. Y, si bien los usuarios de las redes sociales que lo viralizaron, interpretaron que la ficción recreaba el cruce del libertario con líderes como, se trata de un video previo a las elecciones generales del 2023 donde los personajes de Milei y Luis Miguel se enfrentan en un combate lisérgico entre gritos, efectos de sonido y almohadonazos.le dice El Sol al Presidente.Aún se desconoce si el video ha llegado a Javier Milei, sobre todo porque no se ha manifestado a través de sus redes sociales.Esto ocurre luego de que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, advirtiera que peleó con el libertario y la delegación argentina "escondió" las imágenes. Algo que más tarde reforzó la vocera del gobierno de Chile y que luego, off the record, fue confirmado por la diplomacia brasileñasostuvo Petro sobre el conflicto. Así, podrían confirmarse las versiones de que el jefe de Estado argentino cruzó a Brasil, Colombia y Chile porque no lo aplaudieron.Las diferentes versiones periodísticas señalaron que durante el plenario de la cumbre de líderes Milei se molestó porque su discurso, donde dijo que “y apuntó contra la comunidad internacional, no recibió los aplausos de rigor que sí hicieron al final de cada una de las participaciones de los otros presidentes. Sólo los aplaudieron unos pocos funcionarios de la delegación argentina.Fueron los periodistas de El Destape Radio que hablaron de ese “ataque de locura” de Javier Milei en el G20, que incluyó un altercado con el presidente de Petro y la aparente intervención de Lula Da Silva. Ante lo que el jefe de Estado tomó un posteo del extitular del Senado Federico Pinedo para desmentir el hecho:También se refirió a ese episodio la secretaria general del gobierno chileno, Camila Vallejos: “, apuntó en una conferencia de prensa en la que le preguntaron por el episodio.Lo cierto es que las intervenciones de los mandatarios son registradas únicamente por la organización del evento, tras lo que cada país puede disponer de las imágenes que corresponden a la intervención de su representante y decidir si difundirlas o no, y la forma de hacerlo. En tanto, en el gobierno argentino aseguran que ese video no existe, a pesar de que otros mandatarios que participaron de la cumbre ya dieron a conocer sus respectivos discursos. Todavía no se conoce qué hicieron en Casa Rosada con el discurso de Milei.